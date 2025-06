Οι ομάδες U16 της Ρεάλ Μαδρίτης και της Θέλτα αναμετρήθηκαν όχι μόνο στο ποδόσφαιρο αλλά και στο… ξύλο, στον τελικό του τουρνουά Ourense Provincia Termal.

Ήταν ο αγώνας που θα έκρινε την ομάδα που θα κατακτούσε το τρόπαιο, το αγωνιστικό όμως πέρασε σε δεύτερη μοίρα καθώς οι παίκτες των δύο ομάδων αποφάσισαν να μετρήσουν τις δυνάμεις τους και στις γροθιές.

Συγκεκριμένα, με τους διαιτητές να έχουν την προσοχή τους στους πάγκους των δύο ομάδων, ένας παίκτης της Θέλτα έσπρωξε αντίπαλό του και ακολούθησε χαμός.

Ο τερματοφύλακας της Ρεάλ, η οποία τελικά επικράτησε με 2-0, γρονθοκόπησε αντίπαλό του και στη συνέχεια μπήκαν και οι άλλοι… στο χορό, με αποτέλεσμα ο διαιτητής να δείξει τρεις κόκκινες κάρτες.

Lea final no desenlace do @realmadrid @RCCelta no Torneo Ourense Provincia Termal



🟥 O partido rematou con 3 expulsados



Vímolo na G2 | https://t.co/LIIjoUaoBi pic.twitter.com/CQyhUeCpCv