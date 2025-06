Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος είχε επιβεβαιώσει πριν λίγες μέρες τη συμφωνία με τον Τζέριαν Γκραντ για την ανανέωση του συμβολαίου του για άλλα τρία χρόνια και το Σάββατο (14/6) ήρθε και η επίσημη ανακοίνωση του Παναθηναϊκού.

Ο Αμερικανός γκαρντ, ένας από τους πιο σταθερούς και πολύτιμους παίκτες της ομάδας του Εργκίν Αταμάν, τόσο στην επίθεση όσο και στην άμυνα, είχε συμβόλαιο μέχρι το 2026 αλλά οι «πράσινοι» ήθελαν να τον… δέσουν για περισσότερα χρόνια και το έκαναν.

Οι δύο πλευρές δεν άργησαν να δώσουν τα χέρια για νέο τριετές συμβόλαιο, με την ΚΑΕ να επισημοποιεί τη συμφωνία με μια λιτή ανακοίνωση: «Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός Aktor είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την επέκταση της συνεργασίας της με τον Τζέριαν Γκραντ μέχρι το καλοκαίρι του 2028».

Όσο για τον Γκραντ, στις δηλώσεις του μετά την ανανέωση του συμβολαίου του, έθεσε ως στόχο το να φτάσει ο Παναθηναϊκός τους 10 ευρωπαϊκούς τίτλους.

«Είμαι ενθουσιασμένος. Ήθελα να μείνω εδώ, η ομάδα με ήθελε επίσης και θεωρώ πως ήταν η σωστή στιγμή για να ολοκληρώσουμε αυτή τη συμφωνία για τα επόμενα χρόνια. Από την ημέρα που ήρθα στον Παναθηναϊκό, όλοι με αντιμετώπισαν ως μέλος της οικογένειάς τους, οπότε ήταν μια εύκολη απόφαση η παραμονή μου. Είναι τιμή αλλά και ευθύνη κάθε φορά που φοράω τη φανέλα του Παναθηναϊκού, οπότε προσπαθώ να το δείχνω στον μέγιστο βαθμό κάθε φορά που βγαίνω στον αγωνιστικό χώρο», είπε αρχικά ο Αμερικανός και συνέχισε.

«Ο στόχος μου είναι να γράψουμε ιστορία εδώ. Να κερδίσουμε και να είμαστε τόσο ξεχωριστοί ως σύνολο, που η ιστορία δεν θα μας ξεχάσει ποτέ. Τώρα έχουμε επτά αστέρια μετά από τον τίτλο που κατακτήσαμε πέρσι στο Βερολίνο. Ρεαλιστικά όμως, με την ομάδα που δημιουργείται, δεν βλέπω τον λόγο γιατί να μην φτάσουμε τα δέκα τα επόμενα χρόνια».

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ανακοινώνει την επέκταση της συνεργασίας της με τον Τζέριαν Γκραντ έως το καλοκαίρι του 2028. ☘️



Panathinaikos BC AKTOR is pleased to announce the extension of its partnership with Jerian Grant until the… pic.twitter.com/pcz1QPk8fH