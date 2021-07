Στο Ντουμπρόβνικ της Κροατίας θα μεταβεί αύριο, Σάββατο (9/7) ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας ο οποιός έχει προσκληθεί να συμμετάσχει στο διεθνές συνέδριο Dubrovnik Forum με θέμα «(Post)-Pandemic Geopolitics-Together in a World Apart».

Ο υπουργός Εξωτερικών θα είναι ομιλητής στο πάνελ της δεύτερης συνεδρίασης, που προγραμματίζεται να ξεκινήσει στις 13:30 ώρα Ελλάδος (12:30 τοπική ώρα), με αντικείμενο τα Δυτικά Βαλκάνια και θέμα «The international community and the Western Balkans: How to end the quarantine».

Στο περιθώριο του φόρουμ, ο Νίκος Δένδιας όπως μεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, προβλέπεται να έχει σειρά διμερών συναντήσεων διαδοχικά με τον αναπληρωτή υπουργό Εξωτερικών της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης Josip Brkić, με τον ειδικό εκπρόσωπο της ΕΕ για τον Διάλογο Βελιγραδίου-Πρίστινας, Miroslav Lajčák, με τον υπουργό Εξωτερικών της Βόρειας Μακεδονίας, Bujar Osmani, με τον υπουργό Εξωτερικών του Μαυροβουνίου, Đorđe Radulović, με τον γενικό γραμματέα της Ένωσης για τη Μεσόγειο, Nasser Kamel, καθώς και τον υπουργό Εξωτερικών της Κροατίας, Gordan Grlić Radman.