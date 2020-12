Σχοινάς για τον μηχανισμό ανάκαμψης της ΕΕ: Ιστορική τομή στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση

Στον μηχανισμό ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη στρατηγική εμβολίων στη γηραιά ήπειρο αναφέρθηκε ο Μαργαρίτης Σχοινάς. Ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν έκανε λόγο για μια ιστορική τομή στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και την αρχή μιας νέας εποχής.

Ειδικότερα έγραψε στον λογαριασμό του στο Twittter: «Μια αξέχαστη μέρα. O Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της ΕΕ και η ευρωπαϊκή στρατηγική εμβολίων είναι η Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα της εποχής μας. Αντιπροσωπεύουν μια ιστορική τομή στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και την αρχή μιας νέας εποχής».

A memorable day.

The EU Recovery and Resilience facility and the European Vaccines Strategy are the European Coal and Steel Community of our times.

They represent a historic breakthrough in European integration and the beginning of a new era.

— Margaritis Schinas (@MargSchinas) December 21, 2020