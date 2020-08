Φίλης: Η Τουρκία δεν θέλει πολεμική σύρραξη με την Ελλάδα

Για το σκηνικό έντασης που έχει στήσει η Τουρκία με την Ελλάδα στο Αιγαίο μίλησε ο διεθνολόγος και διευθυντής Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων, Κωνσταντίνος Φίλης.

Ο κ. Φίλης αναφέρθηκε στην προπαγάνδα που επιχειρούν να στήσουν οι Τούρκοι αξιωματούχοι, με τον χάρτη που ανήρτησε χθες στο twitter ο γενικός διευθυντής αεροναυτιλιακών υποθέσεων του υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας, Τσαγατάι Ερτσίγες, και με τον οποίο θέτει ευθέως θέμα Καστελόριζου, λέγοντας πως οι αξιώσεις της Ελλάδας έρχονται σε αντίθεση με το διεθνές δίκαιο.

R/V Oruç Reis launched its off-shore survey activity today in the Turkish Continental Shelf declared to UN.

Greece makes a big fuss over this activity............. pic.twitter.com/LnqHuqGxYA

— Çağatay Erciyes 🇹🇷 (@CErciyes) August 10, 2020