Ναυάγιο στο Eurogroup μετά τις ολονύχτιες διαπραγματεύσεις – Σεντένο: Θα συνεχίσουμε αύριο

Διεκόπη μετά τις ολονύχτιες εντατικές συνομιλίες το Eurogroup, στο οποίο οι υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης συζητούσαν μέτρα και μία «ευρωπαϊκή απάντηση» για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού.

«Έπειτα από συζητήσεις 16 ωρών πλησιάσαμε σε συμφωνία αλλά δεν είμαστε ακόμα εκεί. Διακόπτω το Eurogroup και θα συνεχίσουμε αύριο Πέμπτη» έγραψε στο Twitter ο πρόεδρος του συμβουλίου Μάριο Σεντένο.

After 16h of discussions we came close to a deal but we are not there yet.

I suspended the #Eurogroup & continue tomorrow, thu.

My goal remains: A strong EU safety net against fallout of #covid19 (to shield workers, firms &countries)& commit/ to a sizeable recovery plan pic.twitter.com/wLRhcbR9O1

— Mário Centeno (@mariofcenteno) April 8, 2020