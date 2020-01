Νίκος Δένδιας για ισχυρό σεισμό στην Τουρκία: Η Ελλάδα είναι έτοιμη να βοηθήσει

Ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Τούρκο ομόλογό του Μεβλούτ Τσαβούσογλου προκειμένου να του εκφράσει την αλληλεγγύη και την αμέριστη συμπαράσταση της Ελλάδας στον τουρκικό λαό και την τουρκική κυβέρνηση που δοκιμάζονται από τον ισχυρό σεισμό που έπληξε τη χώρα.

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές και όπως αναμεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο Ν. Δένδιας εξέφρασε επίσης την απόλυτη ετοιμότητα της χώρας μας να συντρέξει άμεσα τις προσπάθειες των τουρκικών αρχών για την παροχή κάθε απαραίτητης βοήθειας προς τους πληγέντες.

Επιπλέον, όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, επικοινώνησε και με τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοϊδη, με τον οποίο συνεννοήθηκε να βρίσκονται σε ετοιμότητα κλιμάκια της ΕΜΑΚ ώστε να μεταβούν στην Τουρκία, εφόσον κριθεί σκόπιμο.

Ο Ν. Δένδιας, όπως επίσης γίνεται γνωστό, είναι σε διαρκή επικοινωνία με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη τον οποίο ενημερώνει για τις συναφείς εξελίξεις.

«Εκφράζουμε τα ειλικρινή συλλυπητήρια μας και την αλληλεγγύη μας στον λαό και την κυβέρνηση της Τουρκίας για τον ισχυρό σεισμό που έπληξε τη χώρα. Η Ελλάδα είναι έτοιμη να βοηθήσει» αναφέρει σε ανάρτησή του στο Twitter το υπουργείο Εξωτερικών.

We express our most sincere condolences & our solidarity to the people & gov. of #Turkey following the strong earthquake that hit the country - #Greece stands ready to help

