Συνάντηση με τους πρέσβεις των χωρών της Επιτροπής ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) στην Αθήνα είχε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης νωρίτερα σήμερα. Στην Επιτροπή ASEAN μετέχουν το Βιετνάμ, η Ινδονησία, η Ταϊλάνδη και οι Φιλιππίνες.

Η ατζέντα επικεντρώθηκε στο εμπόριο, τη θαλάσσια ασφάλεια, τον τουρισμό, τον πολιτισμό, τη διαπεριφερειακή συνεργασία ASEAN – ΕΕ, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο Χ. Ανταλλάχθηκαν ακόμη απόψεις για την πολιτική προστασία και τη διαχείριση ανθρωπιστικών καταστροφών.

📍@GreeceMFA

FM George Gerapetritis met tdy w/ the Ambassadors 🇻🇳🇮🇩🇹🇭🇵🇭 of @ASEAN Committee in Athens



Agenda focused on trade, maritime security, tourism, culture, #ASEAN–#EU interregional coop. Views were exchanged on civil protection & humanitarian disaster management. pic.twitter.com/gWTTO3STVd