Στο My Man Can του Σαββάτου (29/6) φιλοξενήθηκαν η Κατερίνα Καραβάτου και οι παίκτες του νέου κύκλου του Power of Love. Ένα 24ωρο πριν η επιστροφή του reality show κάνει πρεμιέρα στις οθόνες μας, ο Φάνης Λαμπρόπουλος υποδέχθηκε στο τηλεπαιχνίδι του την οικοδέσποινα αλλά και τα υποψήφια «ζευγάρια του έρωτα».

Τα αγόρια και τα κορίτσια του φετινού Power of Love, αφού συστήθηκαν στο τηλεοπτικό κοινό, πέρασαν μία σειρά από διασκεδαστικές δοκιμασίες, έχοντας πάντα στο πλευρό τους την Κατερίνα Καραβάτου.

«Σήμερα έχουμε ετοιμάσει ένα σπέσιαλ επεισόδιο. Έχω τη μεγάλη χαρά να ανακοινώσω ότι θα γίνει κάτι απόψε εδώ στο πλατό του My Man Can, που δεν έχει ξαναγίνει. Σε λίγα δευτερόλεπτα θα μπει μέσα στο στούντιο ένα άλλο πρόγραμμα κι εμείς το φωνάξαμε εδώ για να τους γνωρίσετε πρώτη φορά», είπε στην έναρξη του επεισοδίου ο Φάνης Λαμπρόπουλος και υποδέχθηκε την Κατερίνα Καραβάτου.

«Θα κάνουμε πάρα πολύ fan, ελπίζουμε να έχουμε έρωτες. Υπάρχει καλύτερο πράγμα από τον έρωτα; Θα κάνουμε παιχνίδια, θα έχουμε τις αποστολές μας, θα έχουμε αλλαγές, μη θυμάσαι το προηγούμενο. Τώρα εδώ θα γνωρίσουμε τους παίκτες, ούτε κι εγώ τους έχω γνωρίσει πολύ και μετά θα περιμένουμε την πρεμιέρα», ανέφερε η οικοδέσποινα του Power of Love για την επικείμενη πρεμιέρα του show στον ΣΚΑΪ.

Λίγο αργότερα στο πλατό του My Man Can «εισέβαλαν» τα έξι αγόρια και τα έξι κορίτσια του νέου κύκλου, που υποβλήθηκαν στις ξεχωριστές δοκιμασίες του τηλεπαιχνιδιού με την Κατερίνα Καραβάτου σε ρόλο-έκπληξη.