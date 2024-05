Στην κορυφή της τηλεθέασης βρέθηκε για ένα ακόμα Σαββατόβραδο το J2US με τον Νίκο Κοκλώνη στον Alpha. To απόλυτο πάρτι του Σαββατόβραδου κέρδισε την πρωτιά τόσο στο δυναμικό κοινό όσο και στο σύνολο των τηλεθεατών, καταγράφοντας μέχρι και 16,6% ποσοστό τηλεθέασης.

To μεγαλύτερο πάρτι της ελληνικής τηλεόρασης ξεκίνησε με μια ακόμα θεαματική έναρξη από τον μοναδικό Νίκο Κοκλώνη, ο οποίος τραγούδησε μια παραλλαγή του Masai της Έλλης Κοκκίνου, “πειράζοντας” τους στίχους με τον γνωστό χιουμοριστικό του τρόπο.

Αμέσως μετά καλωσόρισε την κριτική επιτροπή, τη Βίκυ Σταυροπούλου, τη Δέσποινα Βανδή και τον Σταμάτη Φασουλή, ενώ υποδέχτηκε την Έλλη Κοκκίνου, που βρέθηκε για πρώτη φορά στο J2US, σε ρόλο κριτή, αντικαθιστώντας την Καίτη Γαρμπή που απουσιάζει σε περιοδεία στο εξωτερικό. Η Έλλη Κοκκίνου, κατά τη διάρκεια της βραδιάς ανέβηκε και στο stage ερμηνεύοντας διαχρονικές της επιτυχίες που απογείωσαν το κέφι.

To hashtag #j2us έγινε για ένα ακόμα Σαββατόβραδο πρώτο trend στο X (twitter) με πάνω από 10.600 tweets. Το Just The 2 Of Us βρέθηκε στην κορυφή του πίνακα τηλεθέασης σημειώνοντας πρωτιά στο δυναμικό κοινό με μ.ο. 11%, φτάνοντας το 14,3%. Στο σύνολο του κοινού το J2US κατέγραψε μ.ο. 13,5% φτάνοντας το 16,6%.

Και τα 8 ζευγάρια που διαγωνίστηκαν (με τη Δώρα Παντέλη και τον coach της Αναστάσιο Ράμμο να απουσιάζουν λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων) έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους σε απαιτητικές ερμηνείες, με τον πήχη στο 13ο Live να έχει πλέον ανέβει πολύ ψηλά και τους κριτές να δίνουν σημασία σε κάθε λεπτομέρεια.

Η στιγμή που καθήλωσε κοινό και κριτές, φέρνοντας σε όλους στο πλατό δάκρυα συγκίνησης ήταν όταν ο Γιάννης Σεβδικαλής, αμέσως μετά τη βαθμολογία των κριτών για την ερμηνεία τους στο Just The Way You Are με τη Σοφία Κουρτίδου, ζήτησε από τον μαέστρο του σόου, Γιάννη Κυφωνίδη να παίξει “το δικό του” τραγούδι. Το στιγμιαίο ξάφνιασμα όλων δεν κράτησε πολύ.

Ο αθλητής τραγούδησε για την αγαπημένη του και στη συνέχεια γονάτισε και της έδωσε δαχτυλίδι, κάνοντας την πιο απρόσμενη πρόταση γάμου στη Σοφία που δεν μπορούσε να συγκρατήσει τα δάκρυά της. Ανάμεσα στο κοινό ήταν και οι γονείς του ζευγαριού, φανερά συγκινημένοι για την ξεχωριστή στιγμή των παιδιών τους.

Οι εκπλήξεις συνεχίστηκαν, με τον Νίκο Κοκλώνη να υποδέχεται τον Γιάννη Καψάλη και τηv Χαρά Βέρρα σε ένα ξεχωριστό μουσικό παραδοσιακό γλέντι, λίγο πριν το φινάλε της βραδιάς.

Το 13ο Live του μεγαλύτερου τηλεοπτικού πάρτι ολοκληρώθηκε με την αποχώρηση της βραδιάς. Το μουσικό τους ταξίδι στο J2US ολοκλήρωσαν ο Θανάσης Πάτρας και η Φαίη Ρουμπίνη.

Ανανεώνοντας το ραντεβού για το επόμενο Live, ο Νίκος Κοκλώνης ανακοίνωσε πως το Just The 2 Of Us την ερχόμενη εβδομάδα θα μεταδοθεί εκτάκτως την Κυριακή 2 Ιουνίου στις 21.00 στον Alpha, με πολλές συναρπαστικές εκπλήξεις και ένα μοναδικό μουσικό ταξίδι από τη δεκαετία του ‘40 μέχρι και σήμερα!