Κι οι δύο 23 ετών κι οι δύο από την Αθήνα, ωστόσο, φαίνεται ότι κάτι δεν «κόλλησε» στο ραντεβού της Δέσποινας και του Δημήτρη στο First Dates της Τετάρτης (28/6) το ριάλιτι αγάπης του Star Channel.

Μιλώντας με την παρουσιάστρια Ζενεβιέβ Μαζαρί, ο Δημήτρης αναφέρθηκε στη γλώσσα του κώδικα, αφού ειδικεύεται στην ασφάλεια του διαδικτύου.

Ερχόμενη η Δέσποινα και αναφερόμενη στις προϋποθέσεις που πρέπει να έχει το έτερον ήμισυ, ήταν σαν να περιγράφει τον Δημήτρη.

Μόνο που τα πράγματα σαν να δυσκόλεψαν όταν τον άκουσε να λέει ότι με τις φίλες των κολλητών του τα πάει πολύ καλά.

Για εκείνη ήταν το πρώτο red flag, τι κι αν ήταν η ίδια που ρώτησε τις σχέσεις του με το αντίθετο φύλο.

«Κάτι που πρέπει να ξέρει κάποιος που σε γνωρίζει γενικά;» ρώτησε η Δέσποινα για να της απαντήσει ο Δημήτρης: «Έχω πάρα πολύ χιούμορ. Δεν ξέρω αν φαίνεται, αν το έχω βγάλει αρκετά, πολύ αυτοσαρκασμός, μου αρέσει πάρα πολύ όχι όμως ειρωνικός, σε φάση που θα ενοχλούσε τον άλλον».

«Όχι, εγώ γίνομαι ειρωνική και κακιά πολλές φορές» παρενέβη η συνοδός του και αυτό ήταν το πρώτο red flag για τον Δημήτρη.

Η κουβέντα πήγε στα κατοικίδια και δεν είχε καλή εξέλιξη. Ο Δημήτρης ανέφερε πως θα πάρει κατοικίδιο τον Σεπτέμβριο – η μικρή αδελφή του για την ακρίβεια – αλλά εμφανίστηκε σίγουρος ότι θα το αναλάβει ο ίδιος στο τέλος καθώς εκείνη μετά από πέντε ημέρες μάλλον θα το βαρεθεί, όπως κάνει με όλα.

«Κοίτα αυτό το έχω πάθει κι εγώ με γκόμενο. Τον παίρνω για κατοικίδιο, μετά λέω βαρέθηκα» και αυτό ήταν το δεύτερο red flag για τον Δημήτρη.

Η ίδια η Δέσποινα στην κάμερα δήλωσε γελώντας πως το είπε και για εντύπωση, να δει πώς θα αντιδράσει, αλλά ο Δημήτρης δεν το είδε ως… τεστ. «Μπορώ εύκολα να κάνω adjust μια συμπεριφορά μου, αλλά εγώ δεν είμαι το σκυλάκι σου, δεν θα με κάνεις ό,τι θες».

Η παίκτρια είπε για τον εαυτό της πως σε μια σχέση βγαίνει έξω για διασκέδαση με άλλους και μάλιστα διευκρίνισε ότι η πλειοψηφία των φίλων της είναι άνδρες ρωτώντας τον αν τον πειράζει κάτι τέτοιο και ο ίδιος ανέφερε πως άνοιξαν θέμα που δεν έπρεπε.

Είχαν αντίθετη άποψη συζητώντας και για τη ζήλια. Ο μεν Δημήτρης μίλησε για καλή ζήλια με την έννοια ότι είναι το αλατοπίπερο σε μια σχέση, η Δέσποινα πιστεύει ότι η ζήλια είναι πάντα κακή, απλά υπάρχει η υπερβολή ή μη.

«Θέλω να έχω αντιπαραθέσεις όχι να νικάω, να έχω δυνατούς παίκτες και δεν ξέρω, μέχρι στιγμής δεν με έχεις εντυπωσιάσει» του είπε κατάμουτρα η συνοδός του.

«Πω πω φόλα. Κρυφτείτε» αναφώνησε ο παίκτης και στην κάμερα είπε «Πόνεσε είναι η αλήθεια κι εκεί κόμπλαρα ακόμη περισσότερο. Ok, what ever. Δεν πειράζει. Κλάιν μάιν. Call the line».

Όταν στο τέλος της συνάντησής τους κλήθηκαν να απαντήσουν στην ερώτηση αν θα έβγαιναν δεύτερο ραντεβού, ο Δημήτρης είπε: «E όχι δε νομίζω!». «Ούτε εγώ νομίζω», αποκρίθηκε κι η Δέσποινα. «Φιλικά μπορεί να ταιριάζαμε σαν παρέα, αλλά ραντεβού δε νομίζω να ξαναβγαίναμε», πρόσθεσε.

«Δε θέλω να μου την μπαίνει άλλο είναι η αλήθεια…», είπε στην κάμερα ο νεαρός άντρας. «Ούτε friend zone», είπε γελώντας η κοπέλα. «Ούτε friend zone, νομίζω μια απλή γνωριμία…», είπε ο Δημήτρης, με τη Δέσποινα να προσθέτει: «Κακή…». «Ότι εσύ είσαι κακή γνωριμία για εμένα; Ok το δέχομαι! Agree to disagree», σχολίασε με χιούμορ ο 23χρονος.