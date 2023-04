H 19η Απριλίου είναι η Παγκόσμια Ημέρα των «The Simpsons» και οι ήρωες της μακροβιότερης prime time σειράς στην ιστορία της τηλεόρασης γιορτάζουν και συνεχίζουν με νέα επεισόδια κάθε Παρασκευή στις 21:50 στο κανάλι FX, διαθέσιμο στην NOVA!

Τριάντα τέσσερα χρόνια μετά την πρώτη της εμφάνιση στην τηλεόραση (17/12/1989), η σειρά «The Simpsons», με πρωταγωνιστές τον Homer, τη Marge, τη Lisa, τον Bart και τη Maggie συνεχίζει να κερδίζει θαυμαστές και να γράφει ιστορία, καθώς μέσα από τα επεισόδιά της έχουν γίνει προβλέψεις για γεγονότα που στη συνέχεια έγιναν πραγματικότητα.

Μεταξύ των κορυφαίων προβλέψεων των «The Simpsons» συγκαταλέγονται, η αντικατάσταση του Πρόεδρου Ντόναλντ Τραμπ (στον 11ο κύκλο και στο επεισόδιο με τίτλο «Bart to the Future»), η ελληνική περιπέτεια με την οικονομία (στο 10ο επεισόδιο του 23ου κύκλου το οποίο τιτλοφορείται «Politically Inept, με τον Homer Simpson»), το ξέσπασμα του κορωνοϊού (στο 21ο επεισόδιο του 4ου κύκλου με τίτλο «Marge in Chains») κ.α.

Παράλληλα, το «Bob’s Burgers» επιστρέφει με τα νέα επεισόδια του 13ου κύκλου την Παρασκευή 21 Απριλίου στις 22:15.

Συντονιστείτε κάθε Παρασκευή στις 21:50 στο FX και απολαύστε βραδιές animation με τους «The Simpsons» και από τις 21 Απριλίου με τα νέα επεισόδια του «Bob’s Burgers» αμέσως μετά!