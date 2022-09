| MB x The hunchback of Notre Dame |



Love is like a tree:



it grows by itself, roots itself deeply in our being and continues to flourish over a heart in ruin…



(κουασιμόδος>, αλλά για χάρη του parallel, ορίστε)#sasmos #vasilikos 🌺🌿 pic.twitter.com/qeUg4nIg8u