Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχτηκε στο «The 2Night Show» της Τρίτης (3/5) τον Αναστάσιο Ράμμο. Ο ταλαντούχος τραγουδιστής μίλησε για το νέο του «εγχείρημα» ως παρουσιαστής, μοιράστηκε τον ενθουσιασμό του για το γεγονός ότι θα γίνει σύντομα θείος και εξήγησε τι είναι τα «21 γραμμάρια» που τιτλοφορείται η νέα του δισκογραφική δουλειά.

«Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος γιατί θα γίνω θείος. Ο αδερφός μου θα αποκτήσει παιδάκι. Εγώ δεν κάνω σχέδια, είμαι του συστήματος go with the flow, αλλά θα ήθελα να το ζήσω και αυτό το συναίσθημα της πατρότητας».

Το όνομα του άλμπουμ του έχει πάρει τον τίτλο 21 γραμμάρια. Λένε ότι αυτό είναι το βάρος της ψυχής όταν ένας άνθρωπος φεύγει από τη ζωή.

Ο Αναστάσιος Ράμμος επίσης μίλησε για τη συνεργασία του με την Πάολα με την οποία πρόκειται να φύγουν για περιοδεία σύντομα.

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου τον ρώτησε πώς είναι με την τηλεόραση τώρα, με τον τραγουδιστή να απαντάει:

«Δεν μπορώ την τηλεόραση τόσες ώρες, πώς μπορείτε;», ενώ για την παρουσίαση είπε:

«Η δουλειά του παρουσιαστή έχει πλάκα».

Ο Αναστάσιος Ράμμος είχε και την καθιερωμένη συνάντηση του με τον μικρό Σπύρο Ντούγια, η οποία περιείχε πολλές «τυφλές» δοκιμασίες.

Στη συζήτηση που είχε μετά με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου και αναφερόμενος στον μικρό συμ-παρουσιαστή της εκπομπής ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Αν ο Νίκος Κοκλώνης διάλεγε τον Σπύρο Ντούγια για παρουσιαστή του Total Black Out θα το έκανε καλύτερα».

Κι ενώ ο Γρηγόρης Αρναούτογλου έπαιρνε συνέντευξη από τον καλεσμένο του Αναστάσιο Ράμμο, δέχτηκε από τον γιο του Αναστάση μήνυμα στο κινητό που τον συγκίνησε πολύ.

Και όχι απλά το ανέφερε, αλλά έδειξε την οθόνη του κινητού του στον τραγουδιστή, στην οποία μόλις είχε δεχτεί πολλές κόκκινες καρδούλες και ένα πολύ τρυφερό μήνυμα από τον πιτσιρικά.

«Θα μου λείψεις μπαμπά μου» έγραφε το μήνυμα του Αναστάση, για το οποίο ο Γρηγόρης Αρναούτογλου εξήγησε ότι του το έστειλε επειδή θα έφευγε και θα πήγαινε στη γιαγιά του.

Έτσι, ο μικρός ήθελε να τον αποχαιρετήσει με αυτόν τον τρυφερό τρόπο. Ο Γρηγόρης μάλιστα, τόνισε ότι θέλει λίγο χρόνο για να του απαντήσει και ανταπέδωσε το τρυφερό αυτό μήνυμα του γιου του με ένα επίσης τρυφερό δικό του.