Ο Μάιος έρχεται δυναμικά στις οθόνες των σινεφίλ της Nova, μέσα από το πλούσιο και αποκλειστικό κινηματογραφικό περιεχόμενο των Novacinema! Πέντε συναρπαστικά φιλμ περιμένουν όλες τις Κυριακές του Μάη τους συνδρομητές στο Novacinema1, το κανάλι των πρεμιέρων, με την περιπέτεια δράσης «The Suicide Squad» (1/5, 22:00), με την κωμωδία δράσης «Μy Spy» (8/5, 22:00), το πολεμικό δράμα «1917» (15/5, 22:00), την δραματική ταινία «Vox Lux» (22/5, 22:00) και την ταινία μυστηρίου-τρόμου «Old» (29/5, 22:00). Παράλληλα, τον Μάιο οι συνδρομητές έχουν τη δυνατότητα να «ταξιδέψουν» στο σινεμά του κόσμου, μέσα από εξαιρετικές ταινίες που έχουν κλέψει τις εντυπώσεις κι έχουν βγάλει τις χώρες τους ασπροπρόσωπες! Αυτόν τον μήνα, η ζώνη «Σινεμά του κόσμου» στο Novacinema1 είναι αφιερωμένη στο Φεστιβάλ των Καννών, που πραγματοποιείται τον Μάιο, και μας ταξιδεύει εκεί, με ταινίες που έχουν λάβει διακρίσεις. Την ίδια στιγμή, το Novalifε γιορτάζει τη Γιορτή της Μητέρας με μοναδικές σειρές και ταινίες, που θα προβληθούν την Κυριακή 8 Μαΐου, από τις 14:00 μέχρι αργά τα μεσάνυχτα.

Την Κυριακή 1 Μαϊου (22:00), κάνει πρεμιέρα το «THE SUICIDE SQUAD». Η Αμάντα Γουόλερ συγκροτεί την ομάδα Task Force X, με την ψυχοπαθή Χάρλεϊ Κουίν και άλλους επικίνδυνους εγκληματίες, και την στέλνει σε ένα απομονωμένο νησί για να εξουδετερώσουν μία παγκόσμια απειλή. Margot Robbie, Idris Elba, Viola Davis, John Cena στους πρωταγωνιστικούς ρόλους και James Gunn στη σκηνοθεσία υπόσχονται μία δυνατή περιπέτεια δράσης. Μία εβδομάδα αργότερα, την Κυριακή 8 Μαϊου (22:00), έρχεται στις οθόνες των συνδρομητών το «MY SPY». Ένας έμπειρος και σκληρός πράκτορας της CIA βλέπει την καριέρα του να απειλείται από ένα πανέξυπνο 9χρονο κορίτσι, που βάζει σε κίνδυνο την τελευταία του μυστική αποστολή, στην κωμωδία δράσης με τους Dave Bautista, Chloe Coleman, Kristen Schaal και σκηνοθεσία του Peter Segal.

Απρίλιος 1917. Δύο Βρετανοί στρατιώτες αναλαμβάνουν να διαπεράσουν τις γραμμές του εχθρού ώστε να παραδώσουν ένα μήνυμα, που θα σώσει τη ζωή εκατοντάδων στρατιωτών. Το πολεμικό δράμα «1917» που σκηνοθέτησε ο Sam Mendes, κέρδισε τρία (3) Oscar με πρωταγωνιστές τους Colin Firth, Dean-Charles Chapman, George MacKay, Richard Madden, κάνει πρεμιέρα την Κυριακή 15 Μαϊου (22:00).

Η συνέχεια είναι την Κυριακή 22 Μαϊου (22:00) με το φιλμ «VOX LUX». Το 1999, μία έφηβη μετατρέπεται σε αστέρι της ποπ μέσα από μία τραγωδία. Χρόνια μετά, ύστερα από ένα σκάνδαλο που έχει εκτροχιάσει την καριέρα της, ετοιμάζεται για τη μεγάλη επιστροφή της. Στη δραματική ταινία πρωταγωνιστούν οι Natalie Portman, Jude Law, Christopher Abbott, Jennifer Ehle και σκηνοθετεί ο Brady Corbet. Στη διάρκεια των διακοπών τους, ένα ζευγάρι επισκέπτεται μαζί με τα δύο του παιδιά μια απομονωμένη, παραδεισένια παραλία, η οποία, όμως, φαίνεται να κρύβει ένα μεγάλο μυστικό. Gael Garcia Bernal, Rufus Sewell, Vicky Krieps υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες του M. Night Shyamalan πρωταγωνιστούν στην ταινία μυστηρίου – τρόμου «OLD» που κάνει πρεμιέρα την Κυριακή 29 Μαϊου (22:00).

Στο πλαίσιο του αφιερώματος για το Φεστιβάλ των Καννών, η ζώνη «Σινεμά του κόσμου» στο Novacinema1, θα προβάλλει την Τετάρτη 4 Μαΐου (22:00) την ταινία «Η Ασυμβίβαστη» («Fortunata»), την Τετάρτη 11 Μαΐου (22:00) το φιλμ «Μαρία Αντουανέτα» («Marie Antoinette»), την Τετάρτη 18 Μαΐου (22:00) την ταινία «Καπερναούμ» («Capernaum») και την Τετάρτη 25 Μαΐου (22:00) το φιλμ «Bright Star».

Επίσης, τον Μάιο το αγαπημένο κανάλι Novalifε, θα έχει ένα σπέσιαλ αφιέρωμα στη Γιορτή της Μητέρας. Είναι δυναμικές, τρυφερές, ανεξάρτητες, αφοσιωμένες και μοναδικές. Το Novalifε γιορτάζει τη Γιορτή της Μητέρας με μοναδικές σειρές και ταινίες, που θα προβληθούν την Κυριακή 8 Μαΐου, από τις 14:00. Συγκεκριμένα, από τις 14:00 θα προβληθούν όλα τα επεισόδια της σειράς «Μαμάδες στο παγκάκι», για να ακολουθήσει στις 17:20 η ταινία «Ένα θαύμα από τον ουρανό» (Penguin Bloom). Στις 19:00 σειρά έχει η ταινία «Όχι χωρίς την κόρη μου» (Not Without My Daughter) και στις 21:00 το φιλμ «Η Ζωή σε Δύο Πράξεις» (Stepmom). Τέλος στις 23:05 έρχεται το «Four Good Days».

Όλα τα παραπάνω διαθέσιμα στην πλατφόρμα της ΕΟΝ On Demand, αλλά και όλο το πρόγραμμα των καναλιών Novacinema με 7 days Catch-up.