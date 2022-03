Η Nova καλωσορίζει τους συνδρομητές της στο συναρπαστικό κινηματογραφικό σύμπαν του James Bond! Από τη Δευτέρα 28 Μαρτίου έως την Κυριακή 17 Απριλίου, η απόλυτη περιπέτεια θα είναι πλέον γεγονός μέσα από το κανάλι Novacimena007 και τις 25 συνολικά ταινίες του θρυλικού πράκτορα, συμπεριλαμβανομένης και της πολυαναμενόμενης πρεμιέρας της πιο πρόσφατης ταινίας του, «No Time to Die»! Κάθε μέρα στις 21:00, θα προβάλλονται δύο ταινίες back-to-back, και τα Σαββατοκύριακα από το μεσημέρι.

To franchise του James Bond από την Metro Goldwyn Mayer (MGM) και την ΕΟΝ Productions γιορτάζει την 60η επέτειο του το 2022 και το νέο pop up κανάλι διαθέτει όλους τους θρυλικούς πρωταγωνιστές που τον έχουν ενσαρκώσει στις μέχρι τώρα 25 ταινίες του: Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan, και Daniel Craig θα «παρελάσουν» από το νέο pop up κανάλι Novacinema007. Αναλυτικότερα:

«Τζέιμς Μποντ εναντίον Δρ. Νο» («DR. NO» – 1962), «Από τη Ρωσία με Αγάπη» («FROM RUSSIA WITH LOVE» – 1963), «Τζέιμς Μποντ εναντίον Χρυσοδάκτυλου» («GOLDFINGER» – 1964), «Επιχείρηση Κεραυνός» («THUNDERBALL» – 1965), «Ζεις Μονάχα Δύο Φορές» («YOU ONLY LIVE TWICE» – 1967), «Στην Υπηρεσία της Αυτής Μεγαλειότητος» («ON THE MAJESTY’S SECRET SERVICE» – 1969), «Τα Διαμάντια Είναι Παντοτινά» («DIAMONDS ARE FOREVER» – 1971), «Ζήσε και Άσε τους Άλλους να Πεθάνουν» («LIVE AND LET DIE» – 1973), «Ο Άνθρωπος με το Χρυσό Πιστόλι» («THE MAN WITH THE GOLDEN GUN» – 1974), «Η Κατάσκοπος που Με Αγάπησε» («THE SPY WHO LOVED ME» – 1977), «Τζέιμς Μποντ: Επιχείρηση Μουνρέικερ» («MOONRAKER» – 1979), «Για τα Μάτια Σου Μόνο» («FOR YOUR EYES ONLY» – 1981), «Τζέιμς Μποντ: Επιχείρηση Octopussy» («OCTOPUSSY» – 1983), «Επιχείρηση Κινούμενος Στόχος» («A VIEW TO KILL» – 1985), «Με το Δάχτυλο στη Σκανδάλη» («THE LIVING DAYLIGHTS» – 1987), «Προσωπική Εκδίκηση» («LICENSE TO KILL» -1989), «Επιχείρηση Χρυσά Μάτια» («GOLDENEYE» – 1995), «Το Αύριο Ποτέ δεν Πεθαίνει» («TOMORROW NEVER DIES» – 1997), «Ο Κόσμος δεν Είναι Αρκετός» («THE WORLD IS NOT ENOUGH» – 1999), «Πέθανε μια Άλλη Μέρα» («DIE ANOTHER DAΥ» – 2002), «Casino Royale» – («CASINO ROYALE» – 2006), «Quantum of Solace» («QUANTUM OF SOLACE» – 2008), «Skyfall» («SKYFALL» – 2012), «Spectre» («SPECTRE» – 2015) και «No Time To Die» («NO TIME TO DIE» – 2021).

Το μεγάλο highlight του καναλιού δεν θα μπορούσε να είναι άλλο από την τελευταία ταινία του μυθικού πράκτορα, «No Time to Die», που προβλήθηκε μόλις τον Οκτώβριο στους κινηματογράφους στην Ελλάδα και τώρα κάνει πρεμιέρα σε Α’ τηλεοπτική προβολή στην Ελλάδα και αποκλειστικά από τα Novacinema και συγκεκριμένα από το Novacinema1, την Κυριακή 27 Μαρτίου, στις 22:00. Παράλληλα, θα προβληθεί και από κανάλι Novacinema007 το Σάββατο 9 και την Παρασκευή 15 Απριλίου, στις 21:00 και την Κυριακή 17 Απριλίου στις 22:50.

Στo «Νο Time to Die», ο James Bond έχει εγκαταλείψει την ενεργό δράση και απολαμβάνει μια ήρεμη ζωή στη Τζαμάικα. Η γαλήνη της καθημερινότητάς του θα είναι προσωρινή και θα διακοπεί απότομα όταν ένας παλιός γνώριμος, ο Filix Later της CIΑ, θα εμφανιστεί για να ζητήσει τη βοήθειά του. Η αποστολή διάσωσης ενός επιστήμονα τον οποίο έχουν απαγάγει θα αποδειχθεί πολύ πιο περίπλοκη απ’ ό,τι έδειχνε. Ο James Bond μέσα από μια δαιδαλώδη διαδρομή που θα του υποδείξουν τα παρακρατικά μυστικά και οι απρόσμενες αποκαλύψεις, θα οδηγηθεί στα χνάρια ενός μυστηριώδους «κακού», ο οποίος έχει στην κατοχή του μια επικίνδυνη, νέα τεχνολογία. Στην ταινία πρωταγωνιστεί ο Daniel Craig, ενώ τη σκηνοθεσία έχει αναλάβει ο Cary Joji Fukunaga, o οποίος είναι ο πρώτος Αμερικανός σκηνοθέτης που αναλαμβάνει ταινία του James Bond.

Η ταινία έλαβε πολύ θετικές κριτικές, ενώ οι εισπράξεις των εισιτηρίων ξεπέρασαν τα 774 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως, με πολλά άλλα εισπρακτικά επιτεύγματα, συμπεριλαμβανομένης της τρίτης ταινίας με τις περισσότερες εισπράξεις όλων των εποχών στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η ταινία απέσπασε μέχρι στιγμής Χρυσή Σφαίρα και Grammy Καλύτερου Τραγουδιού για το τραγούδι «No Time To Die» της Billie Eilish και του Finneas O Connell, BAFTA Καλύτερου Μοντάζ και SAG Καλύτερης Ερμηνείας Ομάδας Κασκαντέρ. Παράλληλα, η ταινία απέσπασε και τρεις υποψηφιότητες για τα Βραβεία Oscar® και συγκεκριμένα: Καλύτερου Τραγουδιού, Καλύτερου Ήχου και Καλύτερων Οπτικών Εφέ.

Απολαύστε το Novacinema007 στην ΕΟΝ, τη νέα πλατφόρμα της Nova, με δυνατότητα Catch up 7 ημερών, αλλά και On Demand στον ειδικά διαμορφωμένο κατάλογο «Novacinema007».