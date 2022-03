Στην παρέα του «The 2Night Show», προσκεκλημένος του Γρηγόρη Αρναούτογλου ήταν το βράδυ της Τρίτης (8/3) ο Αλέξανδρος Πονομάροβ, ο οποίος είναι χορευτής, YouTuber, αλλά και οδοντίατρος. Ο νεαρός Ουκρανός, ζει 14 χρόνια στην Ελλάδα, συμμετείχε στο «So you think you can dance» και τα φθηνότερα ταξίδια που έχει καταφέρει να κάνει σε όλο τον κόσμο – όπως για παράδειγμα να ταξιδέψει στη Βιέννη με 0,1 ευρώ και στο Λας Βέγκας με 100 ευρώ – προβάλλονται στο πετυχημένο κανάλι του στο YouTube.

Ο Αλέξανδρος Πονομάροβ μίλησε συγκινημένος, για τον πόλεμο στην Ουκρανία, εξέφρασε την ανησυχία για τον πατέρα και την αδελφή του και περιέγραψε την κατάσταση που ζουν οι συμπατριώτες του, μετά από την επίθεση που δέχτηκε η χώρα του από έναν «αδελφικό» λαό.

«Έχω συγγενείς εκεί. Το πώς νιώθω εγώ, που δεν έχω βόμβες να πέφτουν έξω από το σπίτι μου, δεν έχει καμία σχέση με το πώς νιώθουν εκείνοι εκεί. Έχω συγγενείς στο Κίεβο, έχω τον πατέρα μου, την ετεροθαλή αδερφή μου και τον ξάδερφό μου, ανησυχώ πολύ», είπε αρχικά ο Αλέξανδρος Πονομάροβ για την κατάσταση στην Ουκρανία.

«Μια φίλη μου ήρθε από το Κίεβο χθες. Δεν ξέρει πώς είναι το σπίτι της. Έκανε 3 μέρες για να έρθει. Ο μόνος τρόπος για να ταξιδέψεις είναι με αυτοκίνητο, αλλά δεν υπάρχει βενζίνη. Και να θέλει κάποιος να φύγει είναι δύσκολο, αλλά πολύς κόσμος προτιμά να μείνει. Σε όλη τη δυτική Ουκρανία υπάρχουν οργανώσεις που βοηθούν και πραγματικά οι εθελοντικές οργανώσεις έχουν βοηθήσει πολύ. Με τον πατέρα μου μίλησα. Του είπα να έρθουν. Κάποιοι επέλεξαν να μείνουν στην τοπική άμυνα ή να πάνε στον στρατό. Πολλοί άνθρωποι πάνε εθελοντικά να μπουν στον στρατό.

Πολλοί φίλοι μου, μου έλεγαν κάποια πράγματα για την Ουκρανία που δεν ίσχυαν με αυτά που έχουν γίνει. Έκανα ένα βίντεο με το τι έχει γίνει στην Ουκρανία. Αυτή τη στιγμή, έχουν εισβάλει ρώσικα στρατεύματα στην Ουκρανία. Έχει συμβεί ξανά το 2014, αλλά τότε δεν έγιναν με φανερό τρόπο και μετά είχαμε πόλεμο στο Ντονμπάς. Τότε ρώσικα στρατεύματα πήραν ουκρανικά εδάφη προς όφελός τους. Ποτέ κανείς δεν περίμενε ότι κάποτε ο αδερφικός λαός θα του επιτεθεί. Θέλω να διευκρινίσω πως δεν έχουμε μίσος προς τον ρωσικό λαό, αλλά δεν βλέπω ουκρανικά στρατεύματα στη Ρωσία. Είδα φίλους και σχόλια που έλεγαν ότι καταδικάζουν τον πόλεμο, αλλά, ωστόσο, μήπως φταίει η Ουκρανία. Σε έναν επεκτακτικό πόλεμο δεν υπάρχει δικαιολογία» τόνισε ο Αλέξανδρος Πονομάροβ.

«Εμείς είχαμε ένα πόλεμο με κάποιες ανακωχές ειρήνης στο Ντονμπάς. Υπάρχουν κατεχόμενα εδάφη από τα ρωσικά στρατεύματα. Σήμερα έχουμε εισβολή φανερή, όχι κρυφή. Βλέπουμε πολλή προπαγάνδα. Καταλαβαίνω απολύτως ότι η Ουκρανία δεν είναι η χώρα των τηλεθεατών μας, αλλά αν ευαισθητοποιηθούν και βοηθήσουν με οποιοδήποτε τρόπο… Ο κόσμος κρύβεται σε χωριά και δεν υπάρχει φαγητό. Το επόμενο βήμα θα είναι οι Ουκρανοί να χτίσουμε μια νέα χώρα. Σκέφτομαι πολύ σοβαρά να δείξω τι έχει συμβεί στην Ουκρανία μέσα από εμένα. Αυτή τη στιγμή δεν έχω αποφασίσει που θα είμαι πιο χρήσιμος, αν θα είμαι εκεί ή εδώ, ή κάπου αλλού. Ευτυχώς έχουμε την τεχνολογία να εξελίσσεται. Όσο και να κλείνουν τα πάντα» κατέληξε.