«Συγγνώμη» από το BBC που μπέρδεψε τον Κόμπι Μπράιαντ με τον Λεμπρόν Τζέιμς

Συγγνώμη ζήτησε το βρετανικό δίκτυο BBC για το λάθος που έκανε ενώ κάλυπτε τον τραγικό θάνατο του διάσημου μπασκετμπολίστα Κόμπι Μπράιαντ, καθώς κατά τη διάρκεια της μετάδοσης έδειξε πλάνα όχι του άτυχου Μπράιαντ αλλά του Λεμπρόν Τζέιμς.

Ο πρώην παίκτης των Λος Άντζελες Λέικερς σκοτώθηκε μαζί με τη 13χρονη κόρη του κι ακόμα επτά ανθρώπους σε συντριβή ελικοπτέρου στην Καλιφόρνια.

Ο θάνατός του, σε ηλικία 41 ετών, συγκλόνισε τους φιλάθλους και τους θαυμαστές του σε όλο τον κόσμο, ενώ πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε έξω από το Staples Centre, την έδρα των Λέικερς, για να τιμήσει τη μνήμη του.

Στην εκπομπή News At Ten, το κομμάτι που ήταν αφιερωμένο στον Μπράιντ περιλάμβανε και πλάνα του άλλου σούπερ σταρ του NBA Λεμπρόν Τζέιμς, ο οποίος επίσης έπαιζε με τους Λέικερς.

Το λάθος προκάλεσε την οργή πολλών τηλεθεατών ενώ ο δημοσιογράφος του δικτύου Paul Royall απολογήθηκε και έκανε λόγο για «ανθρώπινο λάθος».

«Στην κάλυψη του θανάτου του Κόμπι Μπράιαντ στο BBCNewsTen κατά λάθος προβάλαμε πλάνα του Λεμπρόν Τζέιμς σε τμήμα του ρεπορτάζ. Απολογούμαστε γι' αυτό το ανθρώπινο λάθος» έγραψε.

In tonight’s coverage of the death of Kobe Bryant on #BBCNewsTen we mistakenly used pictures of LeBron James in one section of the report. We apologise for this human error which fell below our usual standards on the programme.

— Paul Royall (@paulroyall) January 26, 2020