Ένα δώρο από τη Μύκονο δέχτηκε η Ιωάννα Τούνη από τον σύντροφό της, Δημήτρη Σπυριδωνίδη, όμως φαίνεται πως δεν έχει αποφασίσει ακόμη αν θα το κρατήσει.

Η γνωστή influencer δημοσίευσε βίντεο στο TikTok, στο οποίο άνοιξε τη συσκευασία και έδειξε στους διαδικτυακούς της φίλους το δώρο που της έκανε ο σύντροφός της. Επρόκειτο για ένα μαύρο Louis Vuitton φόρεμα.

Η Ιωάννα Τούνη χάρηκε με την κίνηση του Δημήτρη Σπυριδωνίδη και τον ευχαρίστησε για την έκπληξη. Ωστόσο, όταν είδε καλύτερα το φόρεμα, παραδέχτηκε πως δεν ήταν σίγουρη αν της ταιριάζει και αν είναι κοντά στο στιλ που επιλέγει συνήθως. Παράλληλα, προβληματίστηκε και με το μέγεθος, καθώς το medium τής φάνηκε αρκετά φαρδύ. Όπως είπε, ίσως το small να ήταν καλύτερο για εκείνη.

Έτσι, έβαλε τους followers της στο δίλημμα και τους ζήτησε να τη βοηθήσουν να αποφασίσει αν πρέπει να κρατήσει το φόρεμα ή να το αλλάξει όταν βρεθεί ξανά στη Μύκονο. Με χιούμορ, μάλιστα, σχολίασε την κατάσταση λέγοντας: «Καλά θα πάει αυτό», περιμένοντας τις απαντήσεις και τις συμβουλές των διαδικτυακών της φίλων και πρόσθεσε: «Δεν έχω πάρει στη ζωή μου πιο δύσκολη απόφαση».