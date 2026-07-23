Η Ιωάννα Τούνη δημοσίευσε νέο βίντεο στο Tiktok από το ανακαινισμένο διαμέρισμά της, παρουσιάζοντας το εσωτερικό του σπιτιού της στους ακολούθους της. Ωστόσο, πέρα από τους χώρους της κατοικίας, εκείνο που ξεχώρισε ήταν η φράση που επέλεξε να συνοδεύσει την ανάρτησή της στα social media.

Στο βίντεο, η influencer εμφανίζεται στο σαλόνι του διαμερίσματος, φορώντας ένα εντυπωσιακό σύνολο, ενώ δείχνει το minimal ύφος που έχει επιλέξει για τη διακόσμηση του νέου της χώρου.

Η λεζάντα που συνόδευσε το βίντεο

Τη μεγαλύτερη συζήτηση προκάλεσε το μήνυμα που έγραψε στη λεζάντα της δημοσίευσής της:

«Arrest me αν το να είσαι κουκλάρα, επιτυχημένη και real estate queen είναι έγκλημα».

Η συγκεκριμένη φράση έγινε αμέσως αντικείμενο σχολιασμού από χρήστες της πλατφόρμας, οι οποίοι επικεντρώθηκαν περισσότερο στο περιεχόμενο της λεζάντας παρά στις εικόνες από το διαμέρισμα.

Ξενάγηση στο νέο διαμέρισμα

Το βίντεο λειτουργεί ως μια σύντομη ξενάγηση στο ανακαινισμένο σπίτι της Ιωάννας Τούνη, με την ίδια να παρουσιάζει την κουζίνα, την τραπεζαρία, το σαλόνι και την αισθητική του χώρου. Η επιλογή ενός λιτού, minimal σχεδιασμού κυριαρχεί στο εσωτερικό του διαμερίσματος, το οποίο έχει ανακαινιστεί πρόσφατα.