Στο Μπαλί βρίσκεται η Ιωάννα Τούνη, απολαμβάνοντας στιγμές χαλάρωσης και μοναδικές εικόνες μακριά από την καθημερινότητα. Η γνωστή influencer μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους φωτογραφίες από ένα εντυπωσιακό ηλιοβασίλεμα, θέλοντας παράλληλα να στείλει ένα μήνυμα για την αξία των αληθινών στιγμών σε μια εποχή όπου η τεχνολογία και η τεχνητή νοημοσύνη έχουν γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής μας.

Μέσα από τη λεζάντα της, η Ιωάννα Τούνη στάθηκε στη φυσική ομορφιά του τοπίου, τονίζοντας ότι οι εικόνες που δημοσίευσε δεν είχαν υποστεί καμία επεξεργασία. Παράλληλα, προέτρεψε τους ακολούθους της να αφήνουν για λίγο το κινητό στην άκρη και να παρατηρούν περισσότερο όσα συμβαίνουν γύρω τους.

Η ανάρτηση της Ιωάννας Τούνη από το Μπαλί

Με τόσο Ai έχουμε ξεχάσει πόσο όμορφα είναι τα χρώματα ενός ηλιοβασιλέματος. Την ώρα που έβγαζα τις φωτογραφίες συνειδητοποίησα πόσο μαγικά φαίνονται όλα! Κανένα φίλτρο… Μόνο το ηλιοβασίλεμα… Και είναι ακόμα πιο όμορφο από κοντά!

Ίσως γι’ αυτό αξίζει να αφήνουμε πού και πού το κινητό στην άκρη και να κοιτάμε λίγο περισσότερο γύρω μας. Ο ουρανός. Η θάλασσα. Το φως λίγο πριν νυχτώσει. Αυτά είναι η υπενθύμιση ότι η πραγματικότητα εξακολουθεί να κερδίζει!

Και τελικά όσο περισσότερο εξελίσσεται η τεχνολογία… Τόσο μεγαλύτερη αξία αποκτούν οι στιγμές που είναι 100% αληθινές. Ίσως τελικά τα πιο όμορφα πράγματα εξακολουθούν να συμβαίνουν offline.