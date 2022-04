Ο πόνος, είναι ένα πολύ συχνό, σχεδόν καθημερινό πρόβλημα, το οποίο καλείστε να αντιμετωπίσετε στον πάγκο του φαρμακείου.

Ποιες είναι όμως οι κατάλληλες θεραπείες για κάθε είδος πόνου; Πώς μπορείτε να τους συμβουλεύσετε; Πότε ήταν η τελευταία φορά που συστήσατε κάποιο αναλγητικό για τον πόνο και η απόφασή σας βασίστηκε στο προφίλ της γαστρεντερικής ανοχής;

Όταν συμβουλεύετε τους ασθενείς σας σχετικά με την αυτοφροντίδα, είναι γνωστό ότι δίνετε τις καλύτερες συμβουλές με βάση τα πιο αξιόπιστα δεδομένα. Ας δούμε λοιπόν με μια πιο προσεκτική ματιά τα πρόσφατα στοιχεία για την ανακούφιση από τον πόνο με ΜΗΣΥΦΑ.

Ασφάλεια και ανοχή του γαστρεντερικού συστήματος

28 μελέτες έδειξαν ότι η ιβουπροφαίνη έχει ένα από τα καλύτερα προφίλ ασφάλειας στις ανεπιθύμητες ενέργειες του γαστρεντερικού συστήματος και έχει συσχετιστεί με τον χαμηλότερο κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών του ανώτερου γαστρεντερικού σωλήνα, σε σχέση με άλλα μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη. 1

Έχει αποδειχθεί επίσης ότι η ύπαρξη ανεπιθύμητων ενεργειών εξαρτώνται από την δοσολογία λήψης, γεγονός που σημαίνει ότι η λήψη ιβουπροφαίνης σε δόσης ΟΤC (μέχρι 1200 mg ημερησίως) είναι χαμηλότερου κινδύνου σε σύγκριση με τις συνταγογραφούμενες δόσεις2-3

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με όλες τις έρευνες, δεν υπάρχουν σημαντικές διαφορές στην ανεκτικότητα του φαρμάκου από το γαστρεντερικό σύστημα μεταξύ ιβουπροφαίνης, παρακεταμόλης και εικονικού φαρμάκου όταν η λήψη της είναι βραχυπρόθεσμη και σε ενδεδειγμένους ασθενείς 4-12 .

Αντιμετώπιση του πόνου

Όσον αφορά στην αντιμετώπιση του πόνου, σύμφωνα με 39 ανασκοπήσεις Cochrane , στις οποίες αξιολογήθηκαν 41 αναλγητικά ΜΗΣΥΦΑ σε χρήση μιας δόσης, τα ποσοστά επιτυχίας για τα δυο πιο κοινά φάρμακα, που χρησιμοποιούνται ως αναλγητικά 1 ήταν:

57% για την ιβουπροφαίνη 400 mg και 34% για την παρακεταμόλη 975/1000 mg.

Ένα ακόμα σημαντικό συμπέρασμα είναι το γεγονός ότι μελέτες έχουν δείξει χωρίς καμία αμφισβήτηση ότι παρόλο ότι η Ιβουπροφαίνη χρησιμοποιείται συχνά σε δόσεις της τάξης των 600 mg για οξύ άλγος, το μέγιστο αναλγητικό αποτέλεσμα επιτυγχάνεται στα 400 mg/δόση.

Συμπερασματικά, η ιβουπροφαίνη (Nurofen) μπορεί να δοθεί και να συσταθεί από τον ιατρό πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και τον φαρμακοποιό ως απλό αναλγητικό για την αντιμετώπιση του καθημερινού πόνου με την βεβαιότητα της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας.

Το άρθρο υπογράφει ο Μανώλης Συμβουλάκης, Γαστρεντερολόγος, Δ/ντής της Β’ Γαστρεντερολογικής Κλινικής του ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ Hospital Center.

Βιβλιογραφία:

1.Castellsague J, Riera-Guardia N, Calingaert B, Varas-Lorenzo C, Fourrier-Reglat A, Nicotra F, Sturkenboom M, Perez-Gutthann S. Safety of Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs (SOS) Project. Individual NSAIDs and upper gastrointestinal complications: a systematic review and meta-analysis of observational studies (the SOS project). Drug Saf. 2012;35(12):1127–1146.

2. Lanza FL. Endoscopic studies of gastric and duodenal injury after the use of ibuprofen, aspirin, and other nonsteroidal anti-inflammatory agents. Am J Med. 1984;77(1A):19–24.

3. Bjarnason I. Ibuprofen and gastrointestinal safety: a dose-duration-dependent phenomenon. J R Soc Med. 2007;100 Suppl 48:11–14.

4. Moore RA, Wiffen PJ, Derry S, Maguire T, Roy YM, Tyrrell L.Non-prescription (OTC) oral analgesics for acute pain – an overview of Cochrane reviews (Review). Cochrane Database Syst Rev. 2015;11:CD010794.

5. Moore N, Van Gause E, Le Parc JM,Wall R, Schneid H, Farhan M, Verriere F, Pelen F. The PAIN study: paracetamol, aspirin and ibuprofen new tolerability study – a large-scale, randomised clinical trial comparing the tolerability of aspirin, ibuprofen and paracetamol for short-term analgesia. Clin Drug Invest. 1999;18:89–98.

6. Bjarnason I. Gastrointestinal safety of NSAIDs and over-the-counter analgesics. Int J ClinPract Suppl. 2013;(178):37–42.

7. Black P, Max MB, Desjardins P, Norwood T, Ardia A, Pallotta T. A randomized, double-blind, placebo-controlled comparison of the analgesic efficacy, onsetof action, and tolerability of ibuprofen arginate and ibuprofen in postoperative dental pain. Clin Ther. 2002;24(7):1072–89.

8. Olson NZ, Otero AM, Marrero I, Tirado S, Cooper S, Doyle G,Jayawardena S, Sunshine A. Onset of analgesia for liquigel ibuprofen 400 mg, acetaminophen 1000 mg, ketoprofen 25 mg, and placebo in the treatment of postoperative dental pain. J ClinPharmacol. 2001;41(11):1238–47.

9. Doyle G, Jayawardena S, Ashraf E, Cooper SA. Efficacy and tolerability of nonprescription ibuprofen versus celecoxib for dental pain. J Clin Pharmacol.2002;42(8):912–9.

10. Mehlisch DR, Ardia A, Pallotta T. A controlled comparative study of ibuprofen arginate versus conventional ibuprofen in the treatment of postoperative dental pain. J ClinPharmacol. 2002;42(8):904–11.

11.Desjardins P, Black P, Papageorge M, Norwood T, Shen DD, Norris L, Ardia A. Ibuprofen arginate provides effective relief from postoperative dental pain with a more rapid onset of action than ibuprofen. Eur J Clin Pharmacol. 2002;58(6):387–94.

12. Seymour RA, Hawkesford JE, Weldon M, Brewster D. An evaluation of different ibuprofen preparations in the control of postoperative pain after third molar surgery. Br J Clin Pharmacol. 1991;31(1):83–7.