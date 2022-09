Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκαν την Παρασκευή 2 Σεπτεμβρίου στην Αθήνα τα 13α Stelios Awards for Young Entrepreneurs in Greece. Στο πλαίσιο της τελετής βράβευσης, που μεταδόθηκε διαδικτυακά μέσω Zoom από τα κεντρικά γραφεία του Stelios Philanthropic Foundation στην Αθήνα (steliosfoundation.gr/), ο Sir Στέλιος Χατζηιωάννου, δημιουργός και ιδιοκτήτης των εμπορικών σημάτων easy (easy family of brands – easygroup.com.gr and easyhistory.info, που συμπεριλαμβάνει και τις easyJet, easyHotel, easyCar, easyFerry, easyStudies κ.α.), απένειμε τρία βραβεία ύψους €100.000 σε νέους επιχειρηματίες κάτω των 40 ετών αλλά και ένα ειδικό Βραβείο Βιωσιμότητας €10.000, σε ένα ξεχωριστό project, που συνδυάζει μια παραδοσιακή τέχνη του καραβομαραγκού με τη σύγχρονη, βιώσιμη τεχνολογία.

Μεγάλος νικητής αναδείχθηκε ο κ. Μάριος Κωνσταντινίδης, 34 ετών, ιδρυτής της επιχείρησης Pakketo.com, που έλαβε το κορυφαίο έπαθλο, ύψους €50.000. Πρόκειται για ένα μεγάλο διαδικτυακό κατάστημα επίπλων με έδρα τη Θεσσαλονίκη που προσφέρει ολοκληρωμένες και καινοτόμες λύσεις, με έμφαση στο design, τη λειτουργικότητα, την ποιότητα, και φυσικά τις οικονομικές τιμές, με περισσότερα από 5.000 προϊόντα για το σπίτι και το νοικοκυριό. Μέσα σε πέντε χρόνια λειτουργίας, ο κ. Κωνσταντινίδης πέτυχε ετήσιο τζίρο άνω των 10 εκατομμυρίων ευρώ και καλό περιθώριο κέρδους. Η Pakketo.com μάλιστα σημείωσε τεράστια αύξηση κατά την εποχή της πανδημίας, η οποία διατηρήθηκε, καθώς η ανοδική της πορεία να συνεχίζεται έως σήμερα.

Στέλιος Χατζηιωάννου, Χρήστος Τσούνης

Το δεύτερο έπαθλο, ύψους €30.000 έλαβε ο κ. Άγγελος Ιωαννίδης, 38 ετών, δημιουργός του e-shop Kooqie.com, ενός δημοφιλούς προορισμού αγορών που προσφέρει τα πιο σύγχρονα, έξυπνα και λειτουργικά gadget από όλο τον κόσμο. Πρόκειται για ακόμη ένα παράδειγμα επιχείρησης που αναπτύχθηκε σημαντικά μέσα στις συνθήκες της πανδημίας, αγγίζοντας τζίρο 2 εκ. ευρώ ετησίως.

To τρίτο έπαθλο, ύψους €20.000 έλαβε ο Χρήστος Τσούνης, 33 ετών, για την επιχείρησή του Financial Greeks. Το media business του είναι μια πρωτότυπη και επιτυχημένη πλατφόρμα digital marketing και influencing με βάση το YouTube, που έχει ως στόχο τη ενίσχυση της χρηματοοικονομικής και επενδυτικής κουλτούρας στην Ελλάδα. Ο Χρήστος Τσούνης δημιούργησε μια σημαντική επιχείρηση μέσα σε λίγα χρόνια, αξιοποιώντας τη δυναμική και την εμπειρία του ως YouTuber.

Αναγνωρίζοντας τη σημασία που έχει ο συνδυασμός της βιώσιμης τεχνολογίας με την παραδοσιακή τέχνη του καραβομαραγκού, ο Sir Στέλιος Χατζηιωάννου δημιούργησε και απένειμε φέτος το τέταρτο, ειδικό Bραβείο Βιωσιμότητας, ύψους €10.000, στους κ. Θάνο Κομπόγιωργα, 27 ετών και στον αδελφό του Γιάννο Κομπόγιωργα, 17 ετών της Ναυπηγικής Κομπόγιωργας των Σπετσών, που δημιούργησαν τη «Ζωή», το πρώτο ηλεκτροκινούμενο ιστιοφόρο (e-kaiki) παραδοσιακού τύπου βαρκαλά. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Θάνος και ο Γιάννος είναι 3ης γενιάς καραβομαραγκοί, αφού ο παππούς τους ίδρυσε την επιχείρηση στις Σπέτσες το 1965.

Στέλιος Χατζηιωάννου, Θάνος και Γιάννος Κομπόγιωργας

Ο Sir Στέλιος Χατζηιωάννου δήλωσε σχετικά: «Είμαι υπερήφανος που ο θεσμός των Βραβείων επανήλθε φέτος πιο δυνατός από ποτέ, αναδεικνύοντας και επιβραβεύοντας τις κορυφαίες επιχειρήσεις στον τομέα της νεανικής επιχειρηματικότητας. Και φέτος, οι αιτήσεις που λάβαμε μάς εντυπωσίασαν, καθώς για μία ακόμη φορά διαπιστώσαμε το όραμα, την αφοσίωση και το πάθος των νέων επιχειρηματιών στην Ελλάδα. Φέτος μάλιστα, θέλησα με το ειδικό βραβείο Βιωσιμότητας να επιβραβεύσω και μια οικογενειακή επιχείρηση, που βρήκε τον τρόπο να μεταφέρει την παραδοσιακή τέχνη του καραβομαραγκού στη νέα εποχή, με τον πλέον πρωτοποριακό και βιώσιμο τρόπο. Το παράδειγμα όλων των νικητών και των συμμετεχόντων μάς γεμίζει αισιοδοξία για το μέλλον. Συγχαρητήρια σε όλους!»

Τα 13α Stelios Awards for Young Entrepreneurs in Greece απευθύνονταν αποκλειστικά σε νέους και νέες Έλληνες επιχειρηματίες μέχρι 40 ετών (γεννηθέντες και γεννηθείσες το 1982 ή μετέπειτα) που έχουν ιδρύσει την εταιρεία τους στην Ελλάδα και έχουν ξεκινήσει την επιχειρηματική τους δραστηριότητα τα τελευταία 5 χρόνια, συγκεντρώνοντας συνολικό τζίρο τουλάχιστον €30.000 το χρόνο. Η επιχείρησή τους πρέπει να απασχολεί τουλάχιστον 3 άτομα και ο επιχειρηματίας πρέπει να κατέχει τουλάχιστον το 50% αυτής. Εάν οι ιδιοκτήτες είναι δύο, θα πρέπει να κατέχουν πάνω από το 80% της εταιρείας μεταξύ τους.

Από το 2008, και με μια μικρή παύση τα έτη 2020 και 2021 λόγω πανδημίας, ο σημαντικός για την ελληνική επιχειρηματικότητα θεσμός ενισχύει ουσιαστικά την εθνική οικονομία της Ελλάδας. Συμπεριλαμβανόμενης της φετινής διοργάνωσης, τα Stelios Awards for Young Entrepreneurs in Greece θα έχουν ενισχύσει τις νέες επιχειρήσεις της χώρας με το συνολικό ποσό των €1.020.000, από το 2008 έως σήμερα.

Στέλιος Χατζηιωάννου, Μάριος Κωνσταντινίδης

Τo 2019, το πρώτο βραβείο κέρδισε η Hempoilshop (hempoilshop.gr/), εταιρεία που εμπορεύεται προϊόντα κλωστικής και βιομηχανικής κάνναβης, η οποία, εκτός από το βραβείο επιλέχθηκε από τον Sir Στέλιο Χατζηιωάννου ώστε να γίνει μέλος της easy family of brands: easyhemp.gr/.

Αντίστοιχα, το 2018 μεγάλος νικητής αναδείχθηκε το Ferryhopper (ferryhopper.com/), η πρωτοποριακή πλατφόρμα αναζήτησης και κράτησης ακτοπλοϊκών εισιτηρίων που μέσα από διάφορες λειτουργίες μετατρέπει τη διαδικασία online κράτησης ακτοπλοϊκού εισιτηρίου σε μια απλή και ευχάριστη εμπειρία. Το Ferryhopper εντάχθηκε στο δυναμικό της easy family of brands, δημιουργώντας τη νέα πλατφόρμα http://www.easyferry.com.

Τις προηγούμενες χρονιές, νικήτριες ανακηρύχθηκαν οι εταιρείες: Melira Greek Honey (2017), Sun of a Beach (2016), Sede (2015), Ancient Greek Sandals (2014), Nanobionic (2013), People for Business (2012), Fereikos Helix (2011), Fasmetrics (2010), Zoo.gr (2009) και Simply Burgers (2008).

Περισσότερες πληροφορίες διαθέσιμες, μέσα από την επίσημη σελίδα του Stelios Philanthropic Foundation (steliosfoundation.gr/).