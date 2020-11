Κορονοϊός: Η Ελλάδα «έσπασε» το φράγμα των 2.000 θανάτων

Για πρώτη φορά από τις 26 Φεβρουαρίου όταν και ανακοινώθηκε το πρώτο κρούσμα κορονοϊού, η Ελλάδα ξεπέρασε τους 2.000 νεκρούς. Σήμερα ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε ακόμα 99 θανάτους με το σύνολο των νεκρών από κορονοϊό να φτάνουν τους 2.001.

Επιπλέον ανακοινώθηκαν 2.018 νέα κρούσματα σήμερα ενώ οι διασωληνωμένοι είναι 608. Από τα νέα κρούσματα, τα 2 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας. Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων είναι 99.306.

Ένα συγκλονιστικό βίντεο δημιούργησε ένας γιατρός στο Μισούρι των ΗΠΑ στο οποίο δείχνει τι μπορεί να βλέπει ένας ασθενείς που πεθαίνει από κορονοϊό, στέλνοντας παράλληλα μήνυμα στους πολίτες να φορούν τη μάσκα τους.

Ο γιατρός Κένεθ Ρέμι δήλωσε στο BBC πως «το να φοράμε τη μάσκα δεν είναι το ίδιο άβολο με το να έχεις ένα κομμάτι πλαστικό μέσα στον αεραγωγό σου». Ο ίδιος είπε ότι ένιωσε υποχρεωμένος να δημιουργήσει αυτό το βίντεο αφότου είδε την επίπτωση που είχε ο θάνατος ενός ασθενούς στην ομάδα του.

«Έτσι είναι όταν αναπνέεις 40 φορές το λεπτό, έχεις επίπεδα οξυγόνου που πέφτουν κάτω από το 80. Έτσι θα μοιάζει. Ελπίζω ότι οι τελευταίες στιγμές της δικής σου ζωής να μην μοιάζουν έτσι», λέει ο γιατρός στο βίντεο που δημιούργησε.

"I hope that the last moments of your life don't look like this"

A doctor in Missouri has made a video simulating what a patient dying from Covid-19 might see - in a bid to urge people to wear face maskshttps://t.co/X0aLsy4hdC pic.twitter.com/f8Fotu9tgC

— BBC News (World) (@BBCWorld) November 26, 2020