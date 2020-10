Νέα φιάλη για την Carlsberg

Σε συνεχή προσπάθεια προς το καλύτερο και θέτοντας διαρκώς υψηλούς περιβαλλοντικούς στόχους, η Carlsberg πρωτοπορεί ξανά, με τη νέα της εμφάνιση. Η νέα φιάλη της Δανέζικης Pilsner μπύρας έχει ήδη κάνει το λανσάρισμά της στην ελληνική αγορά, συνδυάζοντας ανανεωμένο design και καινοτόμα υλικά. Με όραμά της ένα ακόμη πιο πράσινο μέλλον για όλους κι έχοντας πάντα στο DNA της την Δανέζικη κουλτούρα και σχεδιασμό, η Carlsberg μας καλεί να γνωρίσουμε τα betterments της νέας της φιάλης!

Αποτέλεσμα της διαρκούς έρευνας της Carlsberg για καινοτομία, είναι καταρχάς το νέο καπάκι ZerO2 Cap. Ο ειδικός μηχανισμός του απορροφά σταδιακά και αφαιρεί το οξυγόνο που συγκρατείται κατά τη διαδικασία εμφιάλωσης στην κορυφή της φιάλης, διατηρώντας αναλλοίωτη την εκλεπτυσμένη γεύση της μπύρας, προσφέροντας έτσι ένα πολύ πιο φρέσκο αποτέλεσμα. Μια μικρή λεπτομέρεια, με μεγάλη σημασία! Ο έξυπνος σχεδιασμός του αναγράφεται στην πίσω όψη της ετικέτας, ενώ το καλαίσθητο ZerO2 Cap κοσμείται εσωτερικά και εξωτερικά με – τι άλλο – τον διάσημο λυκίσκο της Carlsberg. Είναι η φρεσκότερη μπύρα, καλύτερη μπύρα; Probably!

Παράλληλα, η πράσινη φιάλη της Carlsberg έγινε τώρα ακόμη πιο «πράσινη». Η νέα ετικέτα της Δανέζικής Pilsner, έχει δημιουργηθεί από ανακυκλώσιμα μελάνια που προέρχονται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειες, κάνοντας το πράσινο μελάνι ακόμη πιο «οικολογικό». H Carlsberg είναι η πρώτη μεγάλη εταιρεία που χρησιμοποιεί αυτού του είδους τα πιστοποιημένα μελάνια, ενθαρρύνοντας έτσι κι άλλες μεγάλες εταιρείες να ακολουθήσουν το παράδειγμα της. Πάντα στην προσπάθεια για ένα καλύτερο αύριο για όλους.

Την εξωτερική εμφάνιση της ανανεωμένης φιάλης ολοκληρώνει περήφανα η υπογραφή του οραματιστή και ιδρυτή της, J.C Jacobsen, που κοσμεί το λαιμό της ως ένδειξη σεβασμού προς την παράδοση και την ιστορία της.

Μέσα σε αυτά τα betterments όμως, υπάρχει κάτι που η Carlsberg δεν άλλαξε ούτε στο ελάχιστο – και αυτό είναι η εξαιρετική και μοναδική της συνταγή, γεύση και ποιότητα. Παραμένει μια εξαιρετικής ποιότητας Pilsner, χρυσαφένια και δροσιστική, με απόλυτα ισορροπημένη πικράδα.

Κι αν αναρωτηθεί κανείς αν η Carlsberg δεσμεύεται ότι στο μέλλον θα τα πάει ακόμη καλύτερα αναφορικά με το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα, η απάντηση δεν μπορεί να είναι, παρά… Probably!

Carlsberg. Probably the best beer in the world.