Το «αντίο» του καλλιτεχνικού κόσμου στον Θάνο Μικρούτσικου

View this post on Instagram

Αποχωριζόμαστε έναν μεγάλο δημιουργό, μια μεγάλη φυσιογνωμία στη μουσική μας ζωή, έναν συγκινητικό άνθρωπο. Το έργο του θα είναι πάντα κοντά μας!!! Η λύπη μου μεγάλη. Καλό ταξίδι αγαπημένε Θάνο. #rip #thanosmikroutsikos #θάνοςμικρούτσικος