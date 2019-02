Σαν σήμερα

1803: Το Οχάιο γίνεται η 17η πολιτεία των ΗΠΑ.

1810: Η Σουηδία γίνεται η πρώτη χώρα, που διορίζει Συνήγορο του Πολίτη.

1923: Τίθεται σε ισχύ στην Ελλάδα το Γρηγοριανό Ημερολόγιο. Η 16η Φεβρουαρίου 1923 ονομάζεται 1η Μαρτίου.

1935: Αποτυγχάνει το κίνημα της «1ης Μάρτη». Ο Ελευθέριος Βενιζέλος διαφεύγει στην Ιταλία.

1936: Ολοκληρώνεται στις ΗΠΑ το φράγμα Χούβερ.

1944: Ο Κόκκινος Στρατός διώχνει τους τελευταίους Γερμανούς στρατιώτες από τα εδάφη της Σοβιετικής Ένωσης.

1947: Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο αρχίζει τις εργασίες του, με πρώτο διευθυντή το βέλγο, Καμίγ Γκιτ.

1952: Ο Νίκος Μπελογιάννης, κρατώντας ένα γαρύφαλλο όπως κάθε μέρα κατά τη διάρκεια της δίκης, ακούει τον πρόεδρο του στρατοδικείου να ανακοινώνει ότι μαζί με επτά συντρόφους του (Δημήτρης Μπάτσης, Ηλίας Αργυριάδης, Νίκος Καλούμενος, Τάκης Λαζαρίδης, Χαρίλαος Τουλιάτος, Μιλτιάδης Μπισμπιάνος και Έλλη Ιωαννίδου) καταδικάζεται σε θάνατο.

1953: Ο Ιωσήφ Στάλιν καταρρέει όταν τον χτυπά εγκεφαλικό. Τέσσερις μέρες αργότερα θα πεθάνει.

1959: Επίσημη έναρξη της λειτουργίας του ΠΡΟΠΟ στην Ελλάδα. Την ίδια μέρα επιστρέφει στην Κύπρο ο αρχιεπίσκοπος Μακάριος μετά από τρία χρόνια εξορίας στις Σεϋχέλλες.

1963: Αποφασίζεται η επιβολή προστίμου στους βουλευτές, που θα απουσιάζουν αδικαιολόγητα από τις συνεδριάσεις της ελληνικής Βουλής.

1966: Το μη επανδρωμένο σοβιετικό διαστημόπλοιο «Venera 3» προσεδαφίζεται στον πλανήτη Αφροδίτη. Πρόκειται για το πρώτο διαστημόπλοιο, που επισκέπτεται άλλον πλανήτη.

1973: Το άλμπουμ των Pink Floyd The Dark Side Of The Moon κυκλοφορεί στις ΗΠΑ. Θα παραμείνει στα charts επί 740 εβδομάδες.

2002: «Αντίο» λένε οι Έλληνες στη δραχμή, καθώς το ευρώ είναι πια το μοναδικό νόμισμα της χώρας. Η δραχμή, πλέον, περνά στην ιστορία και παύει οριστικά η κυκλοφορία της στην ελληνική επικράτεια.

2007: Τυφώνες χτυπούν το Βόρειο τμήμα των ΗΠΑ και σκοτώνουν τουλάχιστον 20 άτομα, οκτώ από αυτά παιδιά.

Γεννήσεις

1445 - Σάντρο Μποτιτσέλι, ιταλός ζωγράφος της Αναγέννησης

1798 - Γρηγόριος ΣΤ΄, Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως

1810 - Φρειδερίκος Σοπέν, Γαλλοπολωνός συνθέτης και πιανίστας

1842 - Νικόλαος Γύζης, Έλληνας ζωγράφος

1896 - Δημήτρης Μητρόπουλος, Έλληνας διευθυντής ορχήστρας, συνθέτης και πιανίστας

1922 - Γιτζάκ Ράμπιν, πρωθυπουργός του Ισραήλ, βραβείο Νόμπελ Ειρήνης 1994

1927 - Χάρι Μπελαφόντε, Αμερικανός μουσικός και ηθοποιός

1980 - Μπεσκιοϊλού Αντέμ, Τούρκος μουσικός και τραγουδιστής

1994 - Τζάστιν Μπίμπερ, Καναδός τραγουδιστής

Θάνατοι

1862 - Πήτερ Μπάρλοου, Βρετανός μαθηματικός

1938 - Γκαμπριέλε ντ' Ανούντσιο, Ιταλός συγγραφέας, πολεμιστής και πολιτικός

1980 - Ντίξι Ντιν, Άγγλος ποδοσφαιριστής

2012 - Λούστιο Ντάλα, Ιταλός ερμηνευτής και συνθέτης.