Συνεχείς πρωτιές για τον εκπαιδευτικό όμιλο New York College

Ο Εκπαιδευτικός Όμιλος New York College εδώ και 30 χρόνια, πρεσβεύει την πολυπολιτισμική εκπαίδευση προσφέροντας σπουδές με διεθνή αναγνώριση και μια ξεχωριστή εμπειρία για ολοκληρωμένες πανεπιστημιακές σπουδές στην Ελλάδα που οδηγούν σε Αμερικάνικο ή Ευρωπαϊκό πτυχίο από διεθνούς κύρους Πανεπιστήμια.

Τα πτυχία Bachelor, Master και PhD που αποκτώνται στο New York College από τα συνεργαζόμενα πανεπιστήμια, αναγνωρίζονται από το υπουργείο Παιδείας (ΣΑΕΠ) ως ισότιμα με τα πτυχία των Ελληνικών Πανεπιστημίων με τα ίδια επαγγελματικά δικαιώματα (www.minedu.gr).

Ο πρόεδρος και ιδρυτής του Εκπαιδευτικού Ομίλου New York College, κος Ηλίας Φούτσης, κάνοντας πράξη για ακόμα μια φορά τη δέσμευσή του Ομίλου για κοινωνική συνεισφορά στον ακαδημαϊκό χώρο, βραβεύτηκε από την Equal Society στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) την προηγούμενη Τετάρτη.

Η βράβευση πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος «Σπουδάζω με Υποτροφία» που τελεί υπό την αιγίδα του υπουργείου Παιδείας και του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης, όπου το New York College έδωσε 4 υποτροφίες σπουδών πλήρους φοίτησης σε οικονομικά αδύναμους επιδιώκοντας τις ίσες ευκαιρίες στην εκπαίδευση.

Το New York College, μέλος του United Nations Global Compact, εδώ και πολλά χρόνια, έχει θέσει την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη βασική προτεραιότητα των δραστηριοτήτων του υποστηρίζοντας δράσεις φορέων προς όφελος του κοινωνικού συνόλου.

Επίσης, το New York College στην Παγκόσμια Κατάταξη Ιδρυμάτων στην Ελλάδα, είναι το 1ο ελληνικών συμφερόντων κολλέγιο (μετά από δυο ιστορικά και μη κερδοσκοπικά ιδιωτικά ιδρύματα), στην μελέτη που συνέταξε η Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) του Εθνικoύ και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) και παρουσιάστηκε στην Καθημερινή (αριθμός φύλου 29.810), επιβεβαιώνοντας για άλλη μια φορά το υψηλό επίπεδο σπουδών, την ακαδημαϊκή φήμη και την απήχηση του New York College σε παγκόσμιο επίπεδο.

Το New York College είναι το μόνο κολλέγιο που έχει ιδρύσει ιδιωτικά Πανεπιστήμια εκτός Ελλάδας, το University of New York in Prague-UNYP και το University of New York in Tirana-UNYT.