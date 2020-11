Η τιτανομαχία 2 δισεκατομμυριούχων για 1 δισεκατομμύριο καταναλωτές

To σκηνικό της μάχης στήνεται γοργά για τα No 1 και No 6 της λίστας των πλουσιότερων ανθρώπων της υφηλίου.

Τζεφ Μπέζος και Mukesh Ambani πολεμούν για να πάρουν κεφάλι σε μια τεράστια αγορά πάνω από 1 δισ. καταναλωτών: την Ινδία.

Το πεδίο της μάχης είναι μια εξαγορά. Ο κροίσος Ambani και ο όμιλός του Reliance Industries Ltd θέλησαν να εξαγοράσουν τον Αύγουστο έναντι 3,4 δισ. δολαρίων τη Future Group, μια ινδική αλυσίδα λιανεμπορίου. Και η Amazon του Μπέζος προσπαθεί να τη σταματήσει.

Οι δυο κροίσοι ήταν μάλιστα να συνεργαστούν. Τον Σεπτέμβριο, όπως μετέδιδε το Bloomberg, ο Ambani έδωσε στην Amazon τη δυνατότητα να εξαγοράσει ακόμα και το 40% της Reliance Retail Ventures Ltd., θέλοντας να επαναλάβει την τρομακτική οικονομική επιτυχία που είχε όταν έφερε το Facebook και την Alphabet συνεργάτες στην πλατφόρμα του.

Ο Μπέζος όμως προσπαθεί τώρα να χαλάσει τα σχέδια του Ινδού, δείχνοντας ενδεχομένως πως προτιμά να παραμείνουν αντίπαλοι παρά φίλοι. Εκτός κι αν θέλει να αγοράσει απλώς χρόνο, γέρνοντας κι άλλο την πλάστιγγα υπέρ του.

Η Amazon αγόρασε πέρυσι το 49% μιας καινοτόμας εταιρίας ηλεκτρονικού εμπορίου στην Ινδία (που ελέγχεται από την Kishore Biyani), απαγορεύοντας έτσι στον ινδικό όμιλο που ελέγχει πάνω από 1.500 καταστήματα στη χώρα να πουλήσει οτιδήποτε στον ανταγωνιστή Reliance, τη μεγαλύτερη αλυσίδα λιανεμπορίου της Ινδίας.

Όταν ανακοινώθηκε η εξαγορά της Future από τη Reliance, η Amazon υπαναχώρησε από τη δική της εξαγορά, πηγαίνοντας το θέμα σε ανεξάρτητο θεσμό της Σιγκαπούρης, όπου λύνονται συνήθως τέτοιες εμπορικές διαφορές της Ασίας.

Η Future Retail δεν δέχεται όμως παρέμβαση της Σιγκαπούρης στην Ινδία και η Amazon έφτασε να αξιώνει 193 εκατ. δολάρια σε αποζημιώσεις.

Η Biyani δεν είναι παρά ένα μικρό πιόνι στην όλη σκακιέρα της τιτανομαχίας. Η Amazon δεν έχει εξάλλου απεμπολήσει το ενδιαφέρον για μια ενδεχόμενη συνεργασία με τον Ambani. Στη σωστή τιμή, πάντα.

Οι δυο κροίσοι θα αναμετρηθούν σε πολλά μέτωπα για ένα καλό μερίδιο της τεράστιας ινδικής πίτας. Το 4G δίκτυο του Ambani έχει σήμερα 400 εκατ. συνδρομητές, ανεβάζοντας έτσι το μερίδιο που προσέφερε στον Μπέζος στα 20 δισ. δολάρια.

Για τέτοια ποσά μιλάμε εδώ...