Περισσότερα και πιο στοχευμένα εργαλεία διαθέτουν πλέον οι Αρχές Ανταγωνισμού, διεθνώς, με τη βοήθεια της τεχνολογίας, για την ανίχνευση αντι-ανταγωνιστικών πρακτικών, όπως της υπερβολικής τιμολόγησης και της τιμολόγησης με σκοπό τον αποκλεισμό, αναφέρει το ΑΠΕ.

«H Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού έχει κάνει μια αλματώδη μετάβαση όσον αφορά την τεχνολογική-ψηφιακή δομή της, τους τελευταίους 20 μήνες, ενώ αναδεικνύεται σε ηγετική δύναμη όσον αφορά τη χρήση υπολογιστικών μέσων στις έρευνές της, μεταξύ των Επιτροπών Ανταγωνισμού στην Ευρώπη, σχεδιάζοντας και υλοποιώντας, ήδη, τη δική της πλατφόρμα συλλογής δεδομένων, την HCC Data Analytics & Economic Intelligence Platform που παρουσίασε πρόσφατα σε ειδική δημόσια εκδήλωση».

Αυτό σημειώνεται στην ηλεκτρονική σελίδα της Επιτροπής Ανταγωνισμού, με αφορμή την ανάρτηση του βίντεο με ολόκληρο το διεθνές ψηφιακό συνέδριο που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα με τίτλο «The Promise of Computational Competition Law and Economics» και ολόκληρης της έκθεσης για το «Υπολογιστικό Δίκαιο και τα Οικονομικά του Ανταγωνισμού».

Όπως αναφέρεται στην ανάρτηση, οι Αρχές Ανταγωνισμού ανά τον κόσμο βρίσκονται αντιμέτωπες με μια ολοένα και πιο πολύπλοκη οικονομία και βασίζονται όλο και περισσότερο στην χρήση υπολογιστικών τεχνικών (Big Data, Τεχνητή Νοημοσύνη, μηχανική/ βαθιά μάθηση) στην εφαρμογή του δικαίου του ανταγωνισμού, ενώ υπογραμμίζεται, ότι η Επιτροπή Ανταγωνισμού συμμετέχει με μία επιλεγμένη ομάδα Αρχών Ανταγωνισμού στο διεθνές δίκτυο για το υπολογιστικό δίκαιο ανταγωνισμού, που συντονίζεται από το Ινστιτούτο Codex στο Πανεπιστήμιο του Stanford των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.

Η Ελληνική πλατφόρμα συλλογής δεδομένων

Η πλατφόρμα συλλογής δεδομένων της Επιτροπής Ανταγωνισμού, όπως αναφέρεται, αποτελεί σημαντικό τμήμα του στρατηγικού μετασχηματισμού της, ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στα νέα δεδομένα, αυξάνοντας την αποτελεσματικότητά της μέσω της χρήσης νέων τεχνικών που προκύπτουν από τα υπολογιστικά μέσα.

Στο πλαίσιο του ίδιου στρατηγικού μετασχηματισμού, η Επιτροπή Ανταγωνισμού παρουσίασε και μία «αρχική» έκθεση πάνω στο υπολογιστικό δίκαιο, με τίτλο: «Computational Competition Law and Economics – An Inception Report».

Η έκθεση είναι αποτέλεσμα συνεργασίας μιας ομάδας εξωτερικών συνεργατών της επιτροπής με ομάδα συνεργατών του Brics Competition Law and Policy Center, υπό την εποπτεία/διεύθυνση του προέδρου της Επιτροπής Ανταγωνισμού, Ιωάννη Λιανού και εξετάζει την χρήση των Big Data, της Τεχνητής Νοημοσύνης, της μηχανικής/ βαθιάς μάθησης στην εφαρμογή του δικαίου του ανταγωνισμού και αποτελεί την πρώτη δημοσιευμένη αναλυτική έκθεση για αυτό το θέμα από Επιτροπή Ανταγωνισμού.

Σημειώνεται ακόμη, ότι η προετοιμασία αυτής της έρευνας ως μέρος ερευνητικού προγράμματος της Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού με το Brics Competition Law and Policy Center απέφερε σημαντικά έσοδα στην Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού τα οποία υπερκάλυψαν το κόστος δημιουργίας της πλατφόρμας της HCC Data Analytics & Economic Intelligence, μια και η επιτροπή άδραξε τη δυνατότητα που της προσφέρει η πρόσφατη αλλαγή της νομοθεσίας (άρθρο 17, παρ. 1α ν 3959/11).

Στο πλαίσιο της παρουσίασης της έρευνας και για να εξετασθούν τα νομικά θέματα και τα ζητήματα πολιτικής που προκύπτουν από την ολοένα και αυξανόμενη χρήση υπολογιστικών εργαλείων στην εφαρμογή του δικαίου του ανταγωνισμού, από νομικούς και οικονομικούς εμπειρογνώμονες καθώς και εκπροσώπους Αρχών Ανταγωνισμού από όλο τον κόσμο, καθώς και για να αξιολογηθούν οι προοπτικές της χρήσης τεχνικών Τεχνητής Νοημοσύνης στο μέλλον σε αυτό το πεδίο, η Επιτροπή Ανταγωνισμού και το BRICS Competition Law and Policy Centre συνδιοργάνωσαν, με την υποστήριξη του Journal of Competition Law and Economics, διεθνές διαδικτυακό Συνέδριο με τίτλο «The Promise of Computational Competition Law and Economics».

Στο συνέδριο συζητήθηκαν οι προκλήσεις με τις οποίες έρχονται αντιμέτωπες οι Αρχές Ανταγωνισμού κατά την ενσωμάτωση αυτών των τεχνικών στο νομικό πλαίσιο που διέπει την εφαρμογή του δικαίου του ανταγωνισμού, δίνοντας έμφαση στα νομικά προαπαιτούμενα που αφορούν το βάρος της απόδειξης, τα δικονομικά δικαιώματα και την διαδικασία διεξαγωγής ερευνών.

Αρκετές Αρχές Ανταγωνισμού έχουν ήδη αναπτύξει λογισμικά εργαλεία για την ανίχνευση συντονισμένων συμπεριφορών τα οποία βασίζονται σε υπολογιστικές τεχνικές. Έχουν σημειωθεί, επίσης, σημαντικές προσπάθειες για την ανάπτυξη εργαλείων ανίχνευσης και άλλων αντι-ανταγωνιστικών πρακτικών, όπως της υπερβολικής τιμολόγησης και της τιμολόγησης με σκοπό τον αποκλεισμό. Εμπειρογνώμονες που εξειδικεύονται στην ανάπτυξη των εν λόγω εργαλείων πρόσφεραν τις πολύτιμες γνώσεις και εμπειρίες τους πάνω στο θέμα.

Στο συνέδριο συμμετείχαν διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί από όλο τον κόσμο, εμπειρογνώμονες και μέλη εθνικών Αρχών Ανταγωνισμού.