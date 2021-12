Το ήδη βραβευμένο ψηφιακό οικοσύστημα ευεξίας και ψυχικής ενδυνάμωσης της Eurolife FFH, More Life, απέσπασε δύο διακρίσεις στη φετινή απονομή των e-volution Awards, κατακτώντας το Gold Award στην κατηγορία “Content Marketing that Converts“ και το Bronze Award στην κατηγορία ”Best Response to Changing Consumer Needs during the Pandemic”.

Το More Life της Eurolife FFH δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες του να σχεδιάζουν ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα υγείας τόσο για τους ίδιους όσο και για τις οικογένειες τους, καθώς επίσης να παρακολουθούν τη φυσική τους κατάσταση καταγράφοντας τα βήματά τους σε καθημερινή βάση μέσα από την εφαρμογή Walk to Win. Επιπλέον, ενημερώνονται από το πλούσιο σε περιεχόμενο blog για θέματα υγείας, διατροφής, άσκησης και ψυχικής ευεξίας. Για τη Eurolife FFH η γνώση είναι δύναμη και για αυτό προσφέρει εργαλεία που υποστηρίζουν εκείνους που θέλουν να προστατεύσουν ό,τι έχει αξία, κάθε στιγμή της ζωής τους.

«Όλες οι διακρίσεις του More Life μας κάνουν ιδιαίτερα χαρούμενους και περήφανους», ανέφερε η Νότα Σταύρου, Digital Marketing & Social Media Specialist της Eurolife FFH. «Πιστεύουμε ότι ο δρόμος προς μία καλή ζωή, είναι αυτός που σε κάνει να νιώθεις ασφαλής. Γι’ αυτό δημιουργήσαμε το More Life. Έναν ψηφιακό χώρο ευεξίας που στόχο έχει να παρέχει ένα σύστημα κινήτρων για μία καλύτερη ζωή. Αξία για όλους εμάς έχει να είμαστε στο πλευρό των ανθρώπων που μας εμπιστεύονται, πελάτες και συνεργάτες, και να τους ενδυναμώνουμε ώστε να καταφέρνουν περισσότερα καθημερινά».