Συνεδριάζει σήμερα το Eurogroup, πρόγραμμα SURE και χρηματοδοτήσεις ΕΤΕπ στην ατζέντα

Συνεδριάζει σήμερα το απόγευμα το Eurogroup, με την πρόοδο σχετικά με το ευρωπαϊκό πρόγραμμα στήριξης των εργαζόμενων SURE και τη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων στο μενού.

Το Eurogroup θα συνεδριάσει με διευρυμένη σύνθεση και μέσω βιντεοδιάσκεψης. Θα αρχίσει στις 16.45 (ώρα Ελλάδας) και θα γίνει εξέταση «της προόδου που έχει γίνει σχετικά με τα τρία οικονομικά δίχτυα ασφαλείας στη βιντεοδιάσκεψη της 9ης Απριλίου», τα οποία εγκρίθηκαν από τα μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Οι λεπτομέρειες για το πρόγραμμα στήριξης από την πανδημία του ESM (ESM Pandemic Crisis Support) εγκρίθηκαν στο Eurogroup της περασμένης Παρασκευής και σήμερα οι υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης, με την ιδιότητά τους ως μέλη του Συμβουλίου των Διοικητών του ESM, θα το θέσουν σε λειτουργία, όπως ανέφερε ο πρόεδρος του Eurogroup, Μάριο Σεντένο, σε ανάρτησή του στο Twitter.

