Πέπλο άμμου «κατάπιε» την πρωτεύουσα του Νίγηρα – Εικόνες αποκάλυψης

Πέπλο άμμου και σκόνης κάλυψε την πρωτεύουσα του Νίγηρα Νιαμέι προκαλώντας φόβο στους κατοίκους αλλά και πολύ εντυπωσιακές εικόνες, που παρέπεμπαν σε ταινία καταστροφής.

Το τείχος άμμου φαίνεται να «στέκεται» στην άκρη της πόλης και να την «καταπίνει», ενώ το κόκκινο και πορτοκαλί χρώμα έμοιαζε να προέρχεται από κάποια φωτιά.

Σύμφωνα με διεθνή μέσα ενημέρωσης, η θύελλα σκόνης «χτύπησε» το μεσημέρι της περασμένης Δευτέρας, προκαλώντας αναστολή πτήσεων. Ακολούθησε όμως καταρρακτώδης βροχή που καθάρισε τον ουρανό.

Incredible photos from Niamey in #Niger today, where my brother and his family live. Sandstorms turning the sky orange/red pic.twitter.com/Rpqu0XGVP2

— David Blane (@dnblane) May 4, 2020