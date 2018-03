Πέθανε ο τελευταίος αρσενικός βόρειος λευκός ρινόκερος

Έπειτα από μήνες ασθένειας, ο Sudan, ο τελευταίος αρσενικός βόρειος λευκός ρινόκερος στον κόσμο πέθανε, όπως ανακοίνωσαν οι φροντιστές του.

Στον Sudan, που ζούσε στο καταφύγιο Ol Pejeta Conservancy στην Κένυα, έγινε ευθανασία χθες Δευτέρα, καθώς οι επιπλοκές που τον ταλαιπωρούσαν, λόγω της ηλικίας του, επιδεινώθηκαν. Επηρέαζαν πολύ τους μύες και τα οστά του και του προκαλούσαν μεγάλες πληγές στο δέρμα. Είχε περάσει δύο εβδομάδες του Φεβρουαρίου και τις αρχές Μαρτίου ξαπλωμένος στην καλύβα του, καθώς υπέφερε από μια βαθιά πληγή στο δεξί πόδι.

«Η κατάστασή του χειροτέρεψε δραματικά το τελευταίο 24ωρο, δεν μπορούσε να σηκωθεί και υπέφερε πολύ» ανακοίνωσε το καταφύγιο. «Η κτηνιατρική ομάδα από τον ζωολογικό κήπο Dver Kralove, το Ol Pejeta και το Kenya Wildlife Service έλαβε την απόφαση για την ευθανασία του».

Η θανάτωσή του, σε ηλικία 45 ετών, σημαίνει πως πλέον έχουν μείνει σε όλο τον κόσμο μόνο δύο θηλυκά του είδους, που αποτελεί υποείδος του λευκού ρινόκερου.

It is with great sadness that Ol Pejeta Conservancy and the Dvůr Králové Zoo announce that Sudan, the world’s last male northern white rhino, age 45, died at Ol Pejeta Conservancy in Kenya on March 19th, 2018 (yesterday). #SudanForever#TheLoneBachelorGone#Only2Leftpic.twitter.com/1ncvmjZTy1

— Ol Pejeta (@OlPejeta) 20 March 2018