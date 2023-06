There is a crack in everything that’s how the light gets in.

Leonard Cohen

Το αφιέρωμα στον Leonard Cohen με την Nalyssa Green, την Sugahspank! και την Lou is επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι στον μαγικό Κήπο του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών για να μας χαρίσει μια μοναδική βραδιά, το Σάββατο 1 Ιουλίου στις 9 μ.μ.

Τρεις διαφορετικές καλλιτέχνιδες μας ταξιδεύουν στο θαυμαστό σύμπαν του Leonard Cohen, ερμηνεύοντας τραγούδια που ο πολυδιάστατος καλλιτέχνης σφράγισε με τη χαρακτηριστική, βαριά φωνή του. Η εύθραυστη αθωότητα της Nalyssa Green, το βαθύ ηχόχρωμα της Sugahspank! και η ευέλικτη φωνή της Lou is συναντιούνται στη σκηνή και δημιουργούν μια ξεχωριστή σύμπραξη προς τιμήν του μεγάλου Leonard Cohen.Τις πλαισιώνουν τρεις εξαίρετοι μουσικοί: ο βιρτουόζος ντράμερ Σεραφείμ Μπέλλος, ο μαέστρος Γιώργος Δελλής στα πλήκτρα και ο μελωδικός Άδωνις Γουλιέλμος των Swing Shoes στην κιθάρα.

Ο Leonard Cohen αποτελεί μοναδική περίπτωση καλλιτέχνη. Ποιητής, μουσικός, δάσκαλος και μαθητής, μοιράστηκε τις σκέψεις του και τη ζωή του μέσα από απλές μελωδίες και μια βαθιά, σχεδόν «θεία», χρυσή φωνή. Γοητευτικός, ευγενικός και ουσιαστικός, όπως τα τραγούδια του, ο Leonard έζησε μια γεμάτη ζωή. Η αγάπη του για την ανθρώπινη φύση με τις αδυναμίες της είναι έκδηλη στη μουσική του, ενώ το χιούμορ και η μελαγχολία, το ταξίδι και ο προορισμός, το σώμα και το πνεύμα είναι τα δίπολα που συνυπάρχουν αρμονικά στο έργο του.

Το Α Τribute to Leonard Cohen με την Nalyssa Green, την Sugahspank! και την Lou is είναι ένα ζωντανό μουσικό πρότζεκτ. Γεννήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2017, οπότε άρχισαν οι μουσικές πρόβες. Έκτοτε έχει παρουσιαστεί σε επιλεγμένους χώρους στην Αθήνα και την υπόλοιπη Ελλάδα, συναντώντας τεράστια αποδοχή από κοινό και κριτικούς. Κατά τη διάρκεια ζωής του σχήματος, η ζύμωση μεταξύ των καλλιτεχνών έχει δημιουργήσει μια ανοιχτή σχέση επικοινωνίας και ανταλλαγής μέσω της μουσικής του Cohen. Έτσι, κάθε παράσταση είναι μια συναρπαστική εμπειρία για τους θεατές, καθώς η λίστα των τραγουδιών εμπλουτίζεται και διαφοροποιείται διαρκώς.

Τραγούδι | Nalyssa Green, Sugahspank!, Lou is

Ντραμς | Σεραφείμ Μπέλλος

Πλήκτρα | Γιώργος Δελλής

Κιθάρα | Άδωνις Γουλιέλμος

Συμπαραγωγή | ΣΟΕΛ & Σία Ο.Ε. – Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Τιμή εισιτηρίου | 15 € (γενική είσοδος)

Εισιτήρια

210 72 82 333 | megaron.gr