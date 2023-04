Ο Αλ Πατσίνο έδωσε συνέντευξη και αναφέρθηκε στη σπουδαία καριέρα του, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στον «Νονό», ενώ έδωσε και μια χιουμοριστική απάντηση για τον λόγο που απέρριψε την πρώτη ταινία Star Wars, «δίνοντας την ευκαιρία» στον Χάρισον Φορντ να αναδειχθεί.

Όπως αναφέρει το FAR OUT, ο διάσημος ηθοποιός μίλησε στον Ντέιβιντ Ρούμπενσταϊν στο πλαίσιο της σειράς People Who Inspire Us και δήλωσε για το franchise του Τζορτζ Λούκας πως «ήμουν λοιπόν εκεί και ξαφνικά μου έδωσαν ένα σενάριο που ονομαζόταν Star Wars. Πήρα το σενάριο, μου πρόσφεραν τόσα πολλά χρήματα. “Αλλά δεν το καταλαβαίνω”, είπα»,

«Έδωσα στον Χάρισον Φορντ μια καριέρα, για την οποία δεν με ευχαρίστησε ποτέ», είπε στη συνέχεια αστειευόμενος.

Επίσης, μιλώντας για τον «Νονό» δήλωσε πως «ο “Νονός Ι” είναι πιο διασκεδαστικός. Ο “Νονός II” είναι αυτή η μελέτη, αυτό το προσωπικό πράγμα για τον Φράνσις Φορντ Κόπολα».

Μάλιστα, ανέφερε πως «πρόσφατα είδα το “Νονός Ι”. Πάντα συμβαίνουν δύο ή τρία πράγματα σε μια σκηνή. Είσαι πάντα στην ιστορία και πηγαίνεις. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί στη συνέχεια, είναι αφήγηση, είναι πραγματικά αφήγηση στα καλύτερά της. Το “Νονός II” είναι κάπως διαφορετικό, σκοτεινό, κινείται αργά. Αλλά είναι μια υπέροχη ταινία, πρέπει να πω».