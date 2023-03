Το δημοφιλές ιρλανδικό ροκ συγκρότημα U2 μοιράστηκε την νέα διασκευή του «Beautiful Day» που περιλαμβάνεται στο επερχόμενο άλμπουμ τους «Songs Of Surrender». Είναι η τέταρτη επανεκτέλεση που παρουσίασε μετά τα τραγούδια «Οne», «With Or Without You» και «Pride (In The Name Of Love)».

Οπως αναφέρει o ιστότοπος Stereogum η νέα εκτέλεση του τραγουδιού, χωρίς τον ήχο της κιθάρας στο ρεφρέν, είναι σχετικά πιο «απαλή» σε σχέση με την πρωτότυπη. Με την ερμηνεία του Bono και τους νέους στίχους που προστέθηκαν προς το τέλος του αποκτά νέα δυναμική και συναίσθημα.

Το νέο άλμπουμ των U2 το οποίο θα κυκλοφορήσει στις 17 Μαρτίου περιλαμβάνει 40 επανεκτελέσεις από την διάσημη δισκογραφία του. Την παραγωγή και επιμέλεια ανέλαβε ο κιθαρίστας τoυ συγκροτήματος, Ντέιβιντ Χάουελ Έβανς(The Edge) ο οποίος εξήγησε ότι ένα μεγάλο μέρος των τραγουδιών τους «γράφτηκε και ηχογραφήθηκε όταν ήμασταν πολύ νέοι». Τώρα αυτά τα τραγούδια «για εμάς σημαίνουν κάτι εντελώς διαφορετικό».

Σύμφωνα με το ΝΜΕ το «Beautiful Day» κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 2000 και χάρισε στο συγκρότημα τρία βραβεία Grammy.