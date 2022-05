Χάρη στις εξαιρετικές κριτικές και μια γερή δόση νοσταλγίας, η ταινία δράσης με τα αστέρια της Paramount και της Skydance -με τον Τομ Κρουζ στον ρόλο ενός πιλότου μαχητικού που νιώθει την ανάγκη για ταχύτητα- αναμένεται να αποφέρει ένα blockbuster 85 έως 100 εκατομμυρίων δολαρίων το Σαββατοκύριακο. Μέχρι την Ημέρα Μνήμης στις ΗΠΑ τη Δευτέρα, οι εγχώριες εισπράξεις θα μπορούσαν να φτάσουν τα 130 εκατομμύρια δολάρια, καθώς το «Maverick» παίζεται σε 4.732 κινηματογράφους, μόνο στη Βόρεια Αμερική, τον μεγαλύτερο αριθμό αιθουσών στην ιστορία, αναφέρει το Variety.

Η συνέχεια του «Top Gun» του 1986 είχε προγραμματιστεί να ανοίξει το καλοκαίρι του 2020, μέχρι που η COVID-19 αναστάτωσε τα σχέδια των παραγωγών της ταινίας. Αλλά η Paramount και ο Κρουζ ήταν ανένδοτοι στο να κρατήσουν την ταινία στις αίθουσες και όχι να στείλουν τη συνέχεια κατευθείαν σε μια υπηρεσία streaming. Όταν ο Κρουζ ρωτήθηκε πρόσφατα στο Φεστιβάλ των Καννών αν η συνέχεια θα παραλείψει τη μεγάλη οθόνη, είπε στο κοινό: «Αυτό δεν επρόκειτο ποτέ να συμβεί. Ποτέ».

Αυτή η απόφαση μοιάζει ήδη με μια προφητική απόφαση

Είτε το «Top Gun: Maverick», λοιπόν, ξεπεράσει τα τριψήφια νούμερα τις τρεις πρώτες ημέρες προβολής του, είτε όχι, η ταινία που έκανε πρεμιέρα χθες στις ελληνικές κινηματογραφικές αίθουσες, εξελίσσεται σε νίκη τόσο για την Paramount όσο και για τους κινηματογραφικούς φορείς. Στο σημερινό κινηματογραφικό τοπίο, είναι σπάνιο ότι περιπέτειες που συνδέονται με τη Γη όπως το «Top Gun» (αν και ο Maverick του Κρουζ, τεχνικά, φλερτάρει με τα ουράνια ύψη) θα μπορούσαν να συγκεντρώσουν τόσα χρήματα σε ένα μόνο Σαββατοκύριακο. Αυτές οι πανύψηλες αποδόσεις του πρώτου Σαββατοκύριακου προορίζονται συνήθως για τις ταινίες της Marvel ή για άλλα κοσμοϊστορικά υπερηρωικά θεάματα.

Αν οι πωλήσεις εισιτηρίων φτάσουν στο υψηλότερο σημείο αυτού του εύρους, το «Top Gun: Maverick» θα συγκαταλέγεται στις ταινίες με τα υψηλότερα έσοδα της χρονιάς μέσα σε λίγες μέρες. Σε εποχές COVID, οι μεγαλύτερες εκκινήσεις στη Βόρεια Αμερική ανήκουν στις ταινίες «Spider-Man: No Way Home» με 260 εκατομμύρια δολάρια εισπράξεις, «Doctor Strange in the Multiverse of Madness» με 187 εκατομμύρια δολάρια εισπράξεις και «The Batman» με 134 εκατομμύρια δολάρια) εισπράξεις. Άλλα αξιοσημείωτα Σαββατοκύριακα έναρξης στην εποχή της πανδημίας περιλαμβάνουν το «Venom» (90 εκατ. δολάρια), «Black Widow» (80 εκατ. δολάρια στους κινηματογράφους και 60 εκατ. δολάρια στο Disney Plus) και «Sonic the Hedgehog 2» (72 εκατ. δολάρια).

Για τον Κρουζ, ακόμη και το χαμηλότερο άκρο των προβλέψεων θα είναι το μεγαλύτερο Σαββατοκύριακο ανοίγματος της καριέρας του. Αν και είναι ίσως ο μεγαλύτερος σταρ δράσης της γενιάς του, καμία από τις ταινίες του δεν έχει ανοίξει με περισσότερα από 65 εκατομμύρια δολάρια στο εγχώριο box office. Το έπος επιστημονικής φαντασίας του ηθοποιού «Πόλεμος των Κόσμων» του 2005 είναι προς το παρόν το καλύτερο ντεμπούτο του με 64 εκατομμύρια δολάρια, ακολουθούμενο από το «Mission Impossible – Fallout» με 61 εκατομμύρια δολάρια.

Ποιο το πραγματικό κόστος της ταινίας

Το «Top Gun: Maverick» κόστισε 170 εκατομμύρια δολάρια για την παραγωγή, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα εκατομμύρια που δαπανήθηκαν για την προώθηση της ταινίας στο κοινό σε όλο τον κόσμο. Εκτός από το να κάνει τα δικά του ακροβατικά που προκαλούν τον θάνατο, ο Κρουζ αρέσκεται να ξεκινά ακριβές, παγκόσμιες περιοδείες τύπου. Αυτές οι προσπάθειες περιελάμβαναν μια εντυπωσιακή πρεμιέρα στο Φεστιβάλ των Καννών, η οποία κορυφώθηκε με οκτώ μαχητικά αεροσκάφη να πετούν πάνω από την Κρουαζέτ -το κόστος ανέλαβε η γαλλική κυβέρνηση. Η Skydance Media βοήθησε στην κάλυψη του λογαριασμού, με συμπαραγωγή και συγχρηματοδότηση της ταινίας.

Ένα ντεμπούτο κοντά στα 100 εκατομμύρια δολάρια δεν θα ήταν μικρό κατόρθωμα, αν αναλογιστεί κανείς ότι το κοινό άνω των 40 ετών -οι θεατές που ήταν στην κορυφή του μυαλού όταν η Paramount έδωσε αρχικά το πράσινο φως για τη συνέχεια- ήταν οι πιο απρόθυμοι να επιστρέψουν στους κινηματογράφους. Η θετική διάδοση της ταινίας από στόμα σε στόμα θα βοηθήσει στην προσέγγιση του νεότερου κοινού, το οποίο δεν ήταν εν ζωή όταν το «Top Gun» κυκλοφόρησε για πρώτη φορά πριν από 36 χρόνια.

Ο επικεφαλής κριτικός κινηματογράφου του Variety, Peter Debruge, εντυπωσιάστηκε από το «Maverick», γράφοντας: «Σχεδόν τίποτα στο “Top Gun: Maverick” θα σας εκπλήξει, εκτός από το πόσο καλά κάνει σχεδόν όλα τα πράγματα που το κοινό θέλει και περιμένει να κάνει».

Όταν ο Κρουζ «τρομοκράτησε» τον Κορντέν με μια αληθινή πτήση

Ο επιτυχημένος σταρ, ωστόσο, στο πλαίσιο της προώθησης της νέας του ταινίας κατάφερε να πείσει τον παρουσιαστή του Late Late Show, Τζέιμς Κορντέν, σε μία παράτολμη περιπέτεια με πιλότο τον ίδιο τον Κρουζ. Μια περιπέτεια κατά την οποία οι δύο άντρες αναπαραστήσανε μια σκηνή εναέριου ακροβατικού κόλπου από την ταινία του «Top Gun: Maverick» που ο Κορντέν σίγουρα δεν θα ξεχάσει στην ζωή του.