Μήπως έχεις βαρεθεί τα ίδια και τα ίδια κάθε φορά που βγαίνεις έξω; Θέλεις κάτι πρωτόγνωρο και εντυπωσιακό που θα κάνει τις νυχτερινές σου βραδιές αξέχαστες; Αν η απάντηση είναι «ΝΑΙ», τότε επέτρεψε μας να σου συστήσουμε τον πιο καυτό νυχτερινό προορισμό της πόλης, το «Parfait Athens»!

Το «Parfait Athens» άνοιξε τις πύλες του για πρώτη φορά στην Αθηναϊκή διασκέδαση πριν λίγες εβδομάδες και δεν άργησε να γίνει talk of the town, με βραδιές sold out κάθε Παρασκευή και Σάββατο.

Ετοιμάσου για μία νέα πρωτοποριακή πρόταση, διεθνών προδιαγραφών, που προσφέρει την απόλυτη γαστριμαργική εμπειρία, στο πιο ατμοσφαιρικό σκηνικό και αναδεικνύεται στην απόλυτη Νο1 επιλογή για τους λάτρεις της ποιοτικής νυχτερινής διασκέδασης.

Περνώντας τις πόρτες του «Parfait Athens» καταλαβαίνεις αμέσως ότι θα ζήσεις μία πρωτόγνωρη εμπειρία. Η μυστηριώδης ατμόσφαιρα που επικρατεί, το ντυμένο με χαρακτηριστικές στολές προσωπικό που υποδέχεται τον κόσμο και ο αισθησιακός φωτισμός, σε βάζουν σε ένα ξεχωριστό κλίμα από την πρώτη κιόλας στιγμή.

Τα τραπέζια και οι ροτόντες έχουν τοποθετεί στον χώρο με τέτοιον τρόπο που εξασφαλίζουν την ιδιωτικότητα, ενώ παράλληλα επιτρέπουν στο κοινό να γίνει μια μεγάλη παρέα μαζί με τους καλλιτέχνες, αποτελώντας μέρος του φαντασμαγορικού, διαδραστικού show, που φέρει την υπογραφή του σκηνοθέτη Γιώργου Βάλαρη.

Η εξυπηρέτηση υψηλού επίπεδου σε κάνει να νιώθεις μοναδικός και προμηνύει ότι το δείπνο θα είναι υπέροχο. Όταν το δοκιμάσεις, τότε καταλαβαίνεις τι θα πει γαστρονομική κορύφωση.

Από σολομό ψητό μέχρι και ταλιάτα μοσχαρίσιου Black Angus Prime, σαλάτες με ψητά παντζάρια αλλά και κοτόπουλου με κινόα και αβοκάντο. Το γευστικό παζλ συμπληρώνει το ιδιαίτερο γλυκό Parfait. Για τους λάτρεις των εκλεκτών κρασιών, οι επιλογές είναι αμέτρητες όπως και η λίστα με τα ποτά και τα δροσιστικά κοκτέιλ.

Σου εξάψαμε τη φαντασία;

Θα σου δώσουμε μία μικρή γεύση για το τι θα πει μια Parfait βραδιά!

Στις 23.00, η μουσική που ηχεί είναι γνώριμη… Οι πρώτες νότες από το τραγούδι του Frank Sinatra «Νew York New York» κι ένας τενόρος εμφανίζεται ξαφνικά στον χώρο, περνά ανάμεσα από τα τραπέζια ερμηνεύοντας «Parfait Parfait» και καλωσορίζει τους θαμώνες σε μια βραδιά… Parfait!

Το διαδραστικό και καθηλωτικό show ξεκινά και τριάντα καλλιτέχνες, από όλον τον κόσμο, κατακλύζουν τη σκηνή. Τραγουδιστές, ηθοποιοί, χορευτές, ακροβάτες, calisthenics, pole dancers, aerial straps and slings, fire performers εναλλάσσονται πάνω στο stage – και όχι μόνο – φορώντας φαντασμαγορικά κοστούμια και περούκες.

Εντυπωσιακά acts μαγνητίζουν τα βλέμματα όλων και όσο περνάει η ώρα η διασκέδαση απογειώνεται με τους καλλιτέχνες να… παρασύρουν τον κόσμο σε ένα κορυφαίο πάρτι! Το κοινό βιώνει μια πρωτόγνωρη εμπειρία ψυχαγωγίας, όπου όλοι γίνονται μέρος του εκθαμβωτικού cabaret show που καταφέρνει να ξεπεράσει κάθε προσδοκία, ανατρέποντας ότι έχουμε συνηθίσει στη νυχτερινή διασκέδαση!

Ζήσε κι εσύ τη μοναδική, διαδραστική εμπειρία ψυχαγωγίας στο «Parfait Athens»!

Parfait Athens

Τζαφέρη 11

Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, από τις 22:00

Dress Code: Glamorous

Τηλέφωνο κρατήσεων: 2103466554

Visit: parfaitathens.com

Contact: [email protected]

Like: facebook.com/ParfaitAthens

Follow: instagram.com/parfait_athens/

Follow: tiktok.com/ZMLppATE9/