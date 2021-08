Πριν από την επιτυχημένη σειρά του Netflix, το «Daredevil» αποτελεί μία από τις πιο αποτυχημένες, κατά κοινή ομολογία, ταινίες της Marvel. Η ταινία με πρωταγωνιστή τον Μπεν Άφλεκ κυκλοφόρησε το 2003, και θεωρείται μία από τις «χειρότερες διασκευές της Marvel», σύμφωνα με όσα αναφέρει το thelist.com. Δεν είναι λίγοι, μάλιστα, εκείνοι που αποδίδουν την αποτυχία της ταινίας σε ένα μεγάλο μέρος και στον ίδιο τον Άφλεκ, χαρακτηρίζοντάς τον ως «μεγάλο κακό» για την ταινία. Κάτι για το οποίο και ο ίδιος φαίνεται να συμφωνεί, καθώς έχει δηλώσει δημοσίως ότι μισεί τον συγκεκριμένο ρόλο.

Ο λόγος που ο Μπεν Άφλεκ μισεί το ρόλο του στο Daredavill

Και ενώ οι περισσότεροι δεν απόλαυσαν την απόδοση του Άφλεκ, δεν ισχύει το ίδιο και για τον ηθοποιό Τσάρλι Κοξ, που έχει κερδίσει το κοινό ως τυφλός δικηγόρος που μετατρέπεται στον Ματ Μέρντοκ στην ομώνυμη τηλεοπτική σειρά του Netflix. Κατά τη διάρκεια μιας εμφάνισης στο συνέδριο Comicpalooza το 2018, ο Κοξ αποκάλυψε ότι είναι πολύ μεγάλος θαυμαστής της εκδοχής του Άφλεκ, αναφορικά με τον πρωταγωνιστικό χαρακτήρα της ταινίας.

«Προσωπικά τυχαίνει να πιστεύω ότι η ερμηνεία του Μπεν Άφλεκ ως Daredevil είναι φανταστική», εξήγησε ο ηθοποιός. Ενώ ο Κοξ μπορεί να είναι λάτρης της εκδοχής του Άφλεκ, δεν πιστεύει ότι η αρχική ταινία λειτούργησε τόσο καλά όσο θα μπορούσε. «Αυτό που ανακαλύψαμε είναι ότι ο τόνος του χαρακτήρα ταιριάζει σε μια ελαφρώς πιο σκοτεινή, πιο μοχθηρή αίσθηση», είπε.

Ο Μπεν Άφλεκ είναι τεράστιος οπαδός της διασκευής του Netflix για το «Daredevil» αλλά όχι τόσο της δικής του εκδοχής

Μιλώντας για την ταινία του Ζακ Σνάιντερ «Batman vs Superman», στην οποία ο Μπεν Άφλεκ ενσαρκώνει τον Μπάτμαν, ο ηθοποιός εξήγησε πως ήθελε και για το «Daredevil» να ακολουθήσει την ίδια φιλοσοφία. «Μισώ το Daredevil τόσο πολύ. Με απογοήτευσε πραγματικά», εξήγησε στους The New York Times, ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός, συμπληρώνοντας ότι «Η σειρά του Netflix κάνει πραγματικά υπέροχα πράγματα».

Το μόνο που έχει κρατήσει ο Άφλεκ από την ταινία του 2003 ήταν η εμπειρία του να συνεργάζεται με τον τυφλό ερμηνευτή Τομ Σάλιβαν, ο οποίος τον βοήθησε στη διαμόρφωση της ερμηνείας του για τον Ματ Μέρντοκ. «Νομίζω ότι αυτό ήταν το πιο ενδιαφέρον πράγμα στην ταινία ειλικρινά», είπε ο ηθοποιός σε μια συνέντευξη για το ντοκιμαντέρ του 2018 «Cinemability: The Art of Inclusion», καταλήγοντας στο συμπέρασμα για την ταινία ότι «πολλά άλλα πράγματα ήταν ανόητα».