Ο Μελ Γκίμπσον αποκάλυψε περισσότερες πληροφορίες για το sequel του Passion of the Christ (Τα Πάθη του Χριστού).

Σε συνέντευξή του στο The Joe Rogan Experience, ο σκηνοθέτης μίλησε για τον τίτλο της ταινίας, καθώς και ότι τα γυρίσματα σχεδιάζονται για το 2026, με τον Τζιμ Καβίζελ να επιστρέφει στον ρόλο του Ιησού.

Το Passion of the Christ ήταν αμφιλεγόμενο αλλά εξαιρετικά επιτυχημένο, αποφέροντας πάνω από $600 εκατομμύρια. Ο Gibson ελπίζει η συνέχεια να προσφέρει μια ακόμα πιο βαθιά και συναρπαστική ματιά στην ιστορία.

