Πέθανε, σε ηλικία 59 τών, ο μπασίστας των «The Smiths» Andy Rourke, όπως μεταδίδουν διεθνή ΜΜΕ.

Andy Rourke, bassist for the Smiths, dies aged 59 https://t.co/TnlUmxX5E5 — The Guardian (@guardian) May 19, 2023

Τα νέα ανακοινώθηκαν από τον κιθαρίστα Johnny Marr στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο οποίος έγραψε: «Με βαθιά θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του Andy Rourke μετά από μακροχρόνια ασθένεια με καρκίνο του παγκρέατος. Ο Andy θα μείνει στη μνήμη όσων τον γνώριζαν ως μια ευγενική και όμορφη ψυχή και στους μουσικόφιλους ως ένας εξαιρετικά προικισμένος μουσικός. Ζητάμε ιδιωτικότητα αυτή τη θλιβερή στιγμή».

Ο Andy έπαιξε στον κλασικό κατάλογο των Smiths, συμπεριλαμβανομένων επιτυχιών όπως το This Charming Man και το There Is a Light That Never Goes Out – και τα δύο κλασικά παραδείγματα του συχνά τολμηρού μελωδικού του στυλ – καθώς και σόλο τραγούδια για τον frontman Morrissey μετά τη διάλυση του γκρουπ.

Έπαιξε επίσης στο supergroup Freebass με δύο άλλους διάσημους μουσικούς από το Μάντσεστερ, τους Peter Hook των New Order και τον Mani των Stone Roses, και ηχογράφησε με τους Sinead O’Connor, τους Pretenders, τον Ian Brown και, στο γκρουπ DARK, την τραγουδίστρια των Cranberries, Dolores. Ο’ Riordan.