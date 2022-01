Η ποιήτρια Μάγια Αγγέλου είναι η πρώτη μαύρη γυναίκα που εμφανίζεται στο νόμισμα των 25 λεπτών των ΗΠΑ, καθώς το υπουργείο Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών έκοψε νομίσματα με τη μορφή της διάσημης ακτιβίστριας.

Όπως αναφέρει το BBC, η Μάγια Αγγέλου, ποιήτρια και ακτιβίστρια, ήταν η πρώτη μαύρη γυναίκα που έγραψε και ερμήνευσε ποίημα σε μια προεδρική ορκωμοσία.

Το νέο νόμισμα απεικονίζει την Μάγια Αγγέλου με ανοιχτά και απλωμένα χέρια. Πίσω της είναι ένα πουλί που πετά και ο ήλιος που ανατέλλει, τα οποία είναι «εμπνευσμένα από την ποίησή της και συμβολίζουν τον τρόπο που έζησε», δήλωσε το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ.

Η μπροστινή πλευρά απεικονίζει την παραδοσιακή προτομή του Τζορτζ Ουάσιγκτον.

Σχεδιάζονται νομίσματα για άλλες πρωτοπόρες γυναίκες, συμπεριλαμβανομένου ενός αστροναύτη, ενός αρχηγού φυλής και μιας ηθοποιού – ως μέρος του προγράμματος American Women Quarters.

Ποια ήταν η Μάγια Αγγέλου και πώς προήλθε το ελληνικό όνομά της

Η Μάγια Αγγέλου – συγγραφέας και ακτιβίστρια – πέθανε το 2014 σε ηλικία 86 ετών. Ποιήτρια, συγγραφέας, ηθοποιός, συγγραφέας θεατρικών έργων, η Μάγια Αγγέλου βρέθηκε επίσης στην πρώτη γραμμή της μάχης για την απόκτηση πολιτικών δικαιωμάτων των αφροαμερικανών στις ΗΠΑ, συνεργάστηκε με τον Μάρτιν Λούθερ Κινγκ και ήταν στενή φίλη του Μάλκολμ X.

Το πραγματικό της όνομα ήταν Μάργκεριτ Αν Τζόνσον και είχε γεννηθεί το 1928 στο Μιζούρι των ΗΠΑ. Έζησε δύσκολα παιδιά χρόνια, καθώς οι γονείς της χώρισαν όταν ήταν πολύ μικρή και την έστειλαν να ζήσει με την γιαγιά της από την πλευρά του πατέρα της. Σε ηλικία 7 ετών, υπέστη κακοποίηση από τον φίλο της μητέρας της. Το τραγικό περιστατικό την τραυμάτισα τόσο που έζησε σαν βουβή για αρκετά χρόνια, όπως αναφέρει η σελίδα georgemayaangelou.weebly.com.

Ήταν κατά τη διάρκεια του δεύτερου παγκόσμιου πολέμου όταν η Μάγια Αγγέλου μετακόμισε στο Σαν Φρανσίσκο όπου κέρδισε μια υποτροφία για να σπουδάσει χορό και υποκριτική στο California Labor School. Έγινε επίσης η πρώτη γυναίκα οδηγός τελεφερίκ κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.



Σε ηλικία 16 ετών γέννησε τον έναν και μοναδικό της γιο Guy. Για να συντηρήσει τον γιο της, η Μάγια έπρεπε να κάνει πολλές δουλειές. Το 1952 παντρεύτηκε έναν Έλληνα ναύτη, τον Αναστάσιο Αγγελόπουλο. Έτσι συντόμευσε το όνομά της, λαμβάνοντας και το ελλληνικό επίθετο του συζύγου της, μετατρέποντάς το σε Μάγια Αγγέλου.

Έγινε διάσημη με την πρωτοποριακή αυτοβιογραφία της το 1969, I Know Why the Caged Bird Sings, για την παιδική της ηλικία στο Deep South.

Έλαβε δεκάδες τιμητικούς τίτλους και έγραψε πάνω από 30 έργα μπεστ σέλερ. Το 2010, της απονεμήθηκε το Προεδρικό Μετάλλιο της Ελευθερίας – το υψηλότερο βραβείο πολιτών των ΗΠΑ – από τον Πρόεδρο Μπαράκ Ομπάμα.