Ένα άτομο δέχθηκε πυρά από έναν αξιωματικό των δυνάμεων επιβολής του νόμου μέσα στο αμερικανικό Καπιτώλιο, μετέδωσε το τηλεοπτικό ειδησεογραφικό δίκτυο NBC NEWS.

Το CNN έκανε λόγο για μια γυναίκα σοβαρά τραυματισμένη από πυρά.

A young woman was just shot in the neck right besides me in the Capitol Building pic.twitter.com/hLQo4IP8J1

