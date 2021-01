Συγκλονιστική ιστορία: Κόρη είδε τη μητέρα της να πεθαίνει από κορονοϊό – Νοσηλεύονταν και οι δύο στην εντατική

Δίπλα δίπλα ήταν στην εντατική με τη μητέρα της, δίνοντας παρέα τη μάχη για να κρατηθούν στη ζωή.

Η 76χρονη μητέρα Maria Rico δεν τα κατάφερε ωστόσο, κάνοντας την κόρη να πει σε όλους «μην το επιτρέψετε να μπείτε στη θέση της».

Η 49χρονη Anabel Sharma είδε τον κορονοϊό να μαστίζει την οικογένειά της. Η ίδια νοσηλεύτηκε τελικά και είχε στο διπλανό κρεβάτι τη μητέρα της. Πιασμένες χέρι-χέρι πέρασαν τις μέρες τους στο νοσοκομείο, μέχρι να τις χωρίσει ο θάνατος της ηλικιωμένης.

Η μητέρα τριών παιδιών από τη Βρετανία, Anabel Sharma, έχει τώρα ένα μήνυμα για τον κόσμο, να μη ρισκάρουν τη ζωή των κοντινών τους ανθρώπων μην τηρώντας τα μέτρα.

'Don't let this be you' Covid patient tells how she watched her mother die in hospital as they BOTH battled virus https://t.co/QI65GINPZl

— Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) January 3, 2021