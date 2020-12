Πάνω από 9.500 κρούσματα κορονοϊού σε μία ημέρα στη Σουηδία

Στα 9.654 είναι τα νέα κρούσματα που καταγράφηκαν σε ένα 24ωρο στη Σουηδία, στη χώρα με την ανορθόδοξη διαχείριση της επιδημίας, έναντι 8.881 νέων κρουσμάτων χθες, σύμφωνα με τα στοιχεία της Υγειονομικής Υπηρεσίας.

Η Σουηδία κατέγραψε επίσης 100 νέους θανάτους, σε σύνολο 7.993 αναφέρει το Reuters.

Ο δείκτης των κατά κεφαλήν θανάτων είναι στην Σουηδία πολύ υψηλότερος από αυτόν των υπολοίπων βόρειων χωρών, αλλά χαμηλότερος από πολλές ευρωπαϊκές χώρες που έχουν επιβάλει μέτρα lockdown.

Ο επικεφαλής του ευρωπαϊκού τομέα του ΠΟΥ, Χανς Κλούγκε, έστειλε μήνυμα στους Ευρωπαίους πολίτες να παραμείνουν στο σπίτι κατά τη διάρκεια των Χριστουγέννων, καθώς δεν αξίζει το ρίσκο λόγω της κατάστασης του κορονοϊού.

«Δυστυχώς, περισσότεροι από μισό εκατομμύριο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τον κορονοϊό στην περιοχή μας. Προτρέπω τους ανθρώπους να μείνουν σπίτι αυτήν την περίοδο των διακοπών - δεν αξίζει το ρίσκο», ανέφερε χαρακτηριστικά στο Twitter ο Χανς Κλούγκε.

«Μέσα στους επόμενους μήνες θα χρειαστεί να κάνουμε κι άλλες θυσίες, για να μπορέσουμε να εμποδίσουμε ένα τρίτο κύμα κορονοϊού», σημείωσε σε δήλωσή του ο επικεφαλής του ΠΟΥ στην Ευρώπη.

Tragically, more than half a million people have lost their lives to #COVID19 in our region. I urge people to stay home this holiday season- its not worth the risk.

Amid a growing #mentalhealth crisis, this holiday season: reach out, connect & support 👇https://t.co/TWotZ5Mdzp

— Hans Kluge (@hans_kluge) December 18, 2020