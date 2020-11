Η πόλη που δεν θα δει τον ήλιο για τους επόμενους δύο μήνες

Ο ήλιος έδυσε και δεν αναμένεται να ξεπροβάλει σύντομα. Δύο μήνες θα χρειαστούν για να ξαναδούν το φως της ημέρας οι κάτοικοι μιας πόλης της Αλάσκα.

Το σκοτάδι απλώθηκε χθες πάνω από την Utqiagvik, γνωστή παλιότερα ως Barrow, και έτσι θα ζήσουν οι κάτοικοι για τις επόμενες 60 μέρες.

Η κωμόπολη που βρίσκεται βόρεια του Αρκτικού Κύκλου μπήκε στην ετήσια περίοδο του σκότους, γνωστή και ως πολική νύχτα.

«Η πολική νύχτα είναι ένα φυσιολογικό φαινόμενο που συμβαίνει κάθε χειμώνα στο Barrow και κάθε άλλη πόλη εντός του Αρκτικού Κύκλου», εξηγεί η μετεωρολόγος του CNN, Allison Chinchar.

Η πόλη δεν βυθίζεται στο απόλυτο σκοτάδι: «Είναι όπως μοιάζει ο ουρανός λίγο πριν από την ανατολή του ηλίου ή αμέσως μετά το ηλιοβασίλεμα», λέει η Chinchar, «αυτό θα βλέπουν για αρκετές ώρες τη μέρα, από τώρα ως και τις 22 Ιανουαρίου, όταν ο ήλιος θα ανατείλει επισήμως ξανά».

Η Utqiagvik δεν είναι η μόνη πόλη της Αλάσκα που βιώνει το φαινόμενο, είναι ωστόσο η πρώτη που το ζει κάθε χρόνο, καθώς βρίσκεται πολύ ψηλά στον χάρτη.

