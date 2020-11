Εικόνες-σοκ με διασωληνωμένους ασθενείς στους διαδρόμους νοσοκομείου στην Ιταλία

Η Ιταλία μέτρησε προσφάτως 39.811 κρούσματα Covid-19 και 425 θανάτους σε 24 ώρες, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας, και το γονάτισμα του συστήματος υγείας είναι προ των πυλών.

Σε κάποια νοσοκομεία μάλιστα η κατάσταση μοιάζει να ξεφεύγει από τον έλεγχο, με τις φωτογραφίες που κυκλοφορούν να δείχνουν ακόμα και διασωληνωμένους ασθενείς στον διάδρομο.

Οι εικόνες προέρχονται, σύμφωνα με ιταλικά μέσα, από νοσοκομείο που δοκιμάζεται στο Πιεμόντε, που ήταν μια από τις περιοχές της Ιταλίας που χτυπήθηκε αλύπητα στο πρώτο κύμα του κορονοϊού. Πίσω μόνο από τη Λομβαρδία.

Italy's collapsing health system: Shocking pictures show patients on ventilators lying on field stretchers in hospital corridors https://t.co/j5432p73mJ

