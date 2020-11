Συγκινητικές εικόνες στη Βιέννη: Μουσικοί της Όπερας συνέχισαν να παίζουν για να νικήσουν τον φόβο των θεατών

Τρόμο σκόρπισε στους πολίτες της Βιέννης το τυφλό χτύπημα που σημαιώθηκε το βράδυ της Δευτέρας (02/11). Τα όσα συνέβησαν, αποτέλεσαν ένα βαρύ πλήγμα στο αίσθημα ασφάλειας των ανθρώπων που ζουν στην πρωτεύουσα της Αυστρίας, η οποία παρέμενε επί δεκαετίες αλώβητη από παρόμοιο κτύπημα.

Ο κάθε πολίτης προσπάθησε να διαχειριστεί τα συναισθήματά του με τον δικό του τρόπο και όσο καλύτερα μπορούσε. Χαρακτηριστική είναι η αντίδραση από μουσικούς της Κρατικής Όπερας της Βιέννης, οι οποίοι συνέχιζαν να παίζουν, αφότου οι υπεύθυνοι ενημέρωσαν τους θεατές ότι δεν ήταν ασφαλές να φύγουν, καθώς ένας ένοπλος κυκλοφορούσε ελεύθερος έξω.

Σε βίντεο που ανήρτησε στο Twitter ένας θεατής, διακρίνεται το κουαρτέτο να παίζει για όσους όσους είχαν απομείνει στις θέσεις τους από το κοινό.

Μια εκπρόσωπος τύπου της Κρατικής Όπερας της Βιέννης εξήγησε πως η διεύθυνση ενημερώθηκε από την Αστυνομία στο διάλειμμα της χθεσινής παράστασης με τις όπερες «Cavalleria Rusticana» και «Pagliacci» ότι έξω από το κτίριο, στο κέντρο της πόλης, εκτυλίσσονταν επιθέσεις.

Τα εισιτήρια για τη χθεσινή παράσταση είχαν εξαντληθεί, με ένα κοινό 1.000 ανθρώπων να έχει σπεύσει να τη δει, την παραμονή της εφαρμογής ενός νέου lockdown εξαιτίας της πανδημίας Covid-19.

«Σκεφτήκαμε εάν θα έπρεπε να διακόψουμε την παράσταση ή όχι. Αποφασίσαμε ότι αυτό δεν θα ήταν λογικό. Εάν δεν επιτρεπόταν στον κόσμο να φύγει, γιατί θα έπρεπε να σταματήσουμε νωρίτερα;».

Police kept us safe inside the @WrStaatsoper after tonight's performance. While we waited, members of @vienna_phil started to play. No #angriff #terrorwien #viennaattacks #viennashooting will ever stop the music in #Vienna ❤❤❤ pic.twitter.com/H8wfWjR5lV

