Τραμπ: Θα φύγω από τη χώρα άμα χάσω τις εκλογές από τον Μπάιντεν

Νέο σόου Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια προεκλογικής του ομιλίας. Εξαπολύοντας νέα επίθεση στον αντίπαλό του Τζο Μπάιντεν, τον χαρακτήρισε ως τον «χειρότερο υποψήφιο στην ιστορία της αμερικανικής πολιτικής«.

Παράλληλα… προειδοποίησε πως αν χάσει στις εκλογές θα φύγει από τη χώρα.

«Ξέρετε κάτι; Το να κατεβαίνω στις εκλογές απέναντι στον χειρότερο υποψήφιο στην ιστορία της Αμερικανικής πολιτικής με πιέζει» είπε ο Αμερικανός πρόεδρος στο συγκεντρωμένο πλήθος.

«Φαντάζεστε να χάσω; Όλη μου η ζωή- τι θα κάνω; Θα πω, έχασα από τον χειρότερο υποψήφιο στην ιστορία της πολιτικής! Δεν θα νιώσω τόσο καλά. Ίσως χρειαστεί να φύγω από τη χώρα, δεν ξέρω» πρόσθεσε ο Τραμπ.

Trump says he may leave the US if Biden wins. pic.twitter.com/XmbtYpNDoh

— David Mack (@davidmackau) October 17, 2020